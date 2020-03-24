2020-03-24T13:30:40+03:00
Недвижимость

Банк ДОМ.РФ разъяснил, кто по-прежнему может рассчитывать на ипотеку по низким ставкам

Строительный сектор и социально значимые ипотечные программы будут стимулировать и дальше
Елена ОДИНЦОВА
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Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса, что важно в нынешних условиях, и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой картыПлатежи по кредиту вносятся также без посещения офиса, что важно в нынешних условиях, и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой картыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Банк ДОМ.РФ объявил о том, что сохранит доступные ставки по ипотеке для заемщиков, которые приобретают новостройки, а также для семей с детьми и военнослужащих — несмотря на то, что рынки штормит, а стоимость привлечения денег возросла. Банк таким образом сосредоточит усилия на стимулировании строительного сектора и реализации социально значимых программ доступной ипотеки.

Эти программы в Банке ДОМ.РФ будут доступны по прежним ставкам:

- «Семейная ипотека» - по ставке от 4,7%,

- «Военная ипотека» – под 8,5%,

- «Семейная ипотека для военнослужащих» – под 4,9%,

- «Дальневосточная ипотека», которую банк первым запустил в декабре 2019 года – под 2%,

- ипотека на первичном рынке - по ставке от 7,8%.

Стоимость кредитов на вторичное жилье и рефинансирование займов, полученных в других банках, скорректированы – процентные ставки составят от 9,1% и от 8,7% соответственно.

Получить ипотеку по минимальным ставкам могут:

- зарплатные клиенты банка,

- клиенты, подтверждающие доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ.

При этом первоначальный взнос должен быть от 30%, а сумма кредита - от 3 млн рублей.

Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкая ставка распространяется на кредиты от 5 млн рублей, а для Москвы и Московской области – от 8 млн рублей.

По уже подготовленным ипотечным сделкам процентные ставки останутся неизменными.

Увеличена в два раза — до 0,4% - скидка для клиентов, которые подтверждают доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ. Напомним, в ноябре 2019 года банк снизил размер первоначального взноса для таких клиентов до 10%. С появлением этой опции ипотека стала не только доступнее, но и оформить ее теперь проще. Клиентам надо собирать меньше документов: справку 2-НДФЛ, трудовую книжку и прочее - все это заменяет выписка из Пенсионного фонда РФ, которую можно заказать у менеджера банка.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн. Около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса, что важно в нынешних условиях, и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой также предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ».

- Как ипотечно-строительный банк мы заинтересованы в сохранении условий кредитования в наиболее приоритетных направлениях – на первичном рынке и в рамках социальных программ. Это позволит поддержать жилищное строительство и сохранить доступность ипотеки для тех категорий населения, которые наиболее нуждаются в поддержке, – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

- Банк ДОМ.РФ большое внимание уделяет улучшению качества жизни людей, прорабатывает стандартизацию комплексного освоения территорий, активно разрабатывает социальные ипотечные программы для семей. Более того, все больше застройщиков выбирают проектное финансирование от этого банка, - прокомментировал ситуацию коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис. - Но если в ближайшее время экономическая картина как в России, так и в целом в мире, будет меняться, то Банку ДОМ.РФ ничего не останется как пересмотреть условия по ряду своих программ.

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