Робби Уильямс на карантине развлекает соцсети «коронаоке»

Из-за всеобщего карантина музыкантам по всему миру пришлось отменить свои выступления. Пока одни ищут, чем бы себя занять, другие вовсю освоили импровизированные концерты в соцсетях. Действительно, что может быть проще: включил камеру, вышел в прямой эфир в Инстаграме и пой себе людям на радость. Никакой тебе аренды помещения, никакого дорогостоящего звука и света - с развитием пандемии коронавируса шоу, похоже, окончательно уйдут в онлайн (а вернутся ли "на землю", когда все закончится - большой вопрос).

Так, Робби Уильямс, один из самых хулиганистых мировых артистов, уже третий день развлекает свою двухмиллионную армию подписчиков пением дома. На своей странице в Инстаграме в поддержку акции #TogetherAtHome (вместе дома. - Ред.) он устроил несколько мини-концертов, которые назвал по последним трендам «коронаоке». Включая различные хиты - как свои, так и других звезд от Madness до Тейлор Свифт, певец просто-напросто подпевал им в прямом эфире, срывая овации поклонников в виде тысяч лайков.

Кстати, свои шоу Робби устраивал в самых разных местах: то в кровати, то в ванной, то в гостиной. Зажигал, как мог - гримасничал, танцевал, улыбался, слал приветы подписчикам.

Напомним, в последнее время квартирники в Сети также устраивали и российские знаменитости: Полина Гагарина, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Нюша и другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768429" frameborder="0"></iframe> Робби Уильямс третий день поет в «коронаоке».

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