2020-03-24T13:58:25+03:00
Звезды

Робби Уильямс на карантине развлекает соцсети «коронаоке»

Музыкант третий день поет по заявкам двухмиллионной армии своих подписчиков [видео]
Елена ПЕТРОВА
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Робби Уильямс, один из самых хулиганистых мировых артистов, уже третий день развлекает свою двухмиллионную армию подписчиков пением домаРобби Уильямс, один из самых хулиганистых мировых артистов, уже третий день развлекает свою двухмиллионную армию подписчиков пением домаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Из-за всеобщего карантина музыкантам по всему миру пришлось отменить свои выступления. Пока одни ищут, чем бы себя занять, другие вовсю освоили импровизированные концерты в соцсетях. Действительно, что может быть проще: включил камеру, вышел в прямой эфир в Инстаграме и пой себе людям на радость. Никакой тебе аренды помещения, никакого дорогостоящего звука и света - с развитием пандемии коронавируса шоу, похоже, окончательно уйдут в онлайн (а вернутся ли "на землю", когда все закончится - большой вопрос).

Так, Робби Уильямс, один из самых хулиганистых мировых артистов, уже третий день развлекает свою двухмиллионную армию подписчиков пением дома. На своей странице в Инстаграме в поддержку акции #TogetherAtHome (вместе дома. - Ред.) он устроил несколько мини-концертов, которые назвал по последним трендам «коронаоке». Включая различные хиты - как свои, так и других звезд от Madness до Тейлор Свифт, певец просто-напросто подпевал им в прямом эфире, срывая овации поклонников в виде тысяч лайков.

Кстати, свои шоу Робби устраивал в самых разных местах: то в кровати, то в ванной, то в гостиной. Зажигал, как мог - гримасничал, танцевал, улыбался, слал приветы подписчикам.

Напомним, в последнее время квартирники в Сети также устраивали и российские знаменитости: Полина Гагарина, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Нюша и другие.

Робби Уильямс третий день поет в «коронаоке».

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Многие знаменитости, которые и без того не ходили в офис с 9 до 18, решили осесть дома, подальше от китайской заразы. «Комсомолка» посмотрела, чем звёзды развлекаются на карантине (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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