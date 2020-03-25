Как сравнить французский и российский коньяк по маркировке

Может ли российский коньяк составить конкуренцию французскому? Что престижнее и в чем измерить престиж коньяка? Ответ на последний вопрос известен давно, столько же, сколько существует этот благородный напиток. Престижность коньяка определяется его выдержкой. Чем дольше коньячные дистиляты (спирты) выдерживаются в дубовых бочках, тем ценнее составленный из этих спиртов коньяк.

Но, как известно, чтобы добиться оптимального вкуса, своего собственного для каждой марки и для каждого производителя, коньяки составляют (купажируют) из нескольких дистилятов разной выдержки. В купаже может быть несколько десятков различных спиртов. И как сравнивать между собой такие коньяки? Решение было найдено: сравнивать по минимальному возрасту самого молодого из входящих в купаж дистилятов.

Для простоты была составлена соответствующая классификация. Вернее, две классификации. В Европе одна, а в России – другая. И какие же коньяки старше и престижнее? Давайте сравним европейскую и российскую классификацию.

Получается, что российские 3-4-5 летние коньяки по выдержке вполне на уровне популярных французских VSOP. А французский VS по российской классификации даже не может считаться коньяком, поскольку у нас, минимальный возраст, чтобы назваться коньяком, должен быть не менее 3 лет. А престижный XO – это всего лишь от 6 лет выдержки. И если у французских коньяков на этом классификация заканчивается, то у российских предусмотрено еще несколько классов по возрастанию выдержки. А старейший серийный коньяк в России выпускают в Коктебеле – 30 летний. Где 30 лет — это минимальный возраст дистилятов, а по факту в купаже присутствуют до 40 видов спиртов, самым старым из которых более полувека. Так что не будем прибедняться – Россия способна предложить гораздо более старые и престижные коньяки, по сравнению с популярными французскими.