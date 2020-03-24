2020-03-24T20:39:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрытие детских садов в Москве из-за коронавируса не планируется

Родители сами смогут решить, приводить ли ребенка в детсад или оставить дома. Отвечаем на вопрос, закрылись ли детские сады в Москве из-за коронавируса
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Закрытие детских садов в Москве из-за коронавируса не планируетсяЗакрытие детских садов в Москве из-за коронавируса не планируетсяФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Из-за коронавируса для учеников столичных школ и детсадов изменился график учебы и посещения занятий. Напомним, с 21 марта по 12 апреля включительно в столичных школах отменены занятия. Но при этом желающие могут по-прежнему приводить в детсады и учебные заведения воспитанников дошкольных групп и учащихся 1 - 4-х классов.

«Мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями, - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Поэтому по запросам родителей в 1 - 4-х классах работают дежурные группы численностью до 12 человек. Перед уроками у детей проводится измерение температуры тела, помещения школы регулярно дезинфицируются. Кроме того, в дошкольных группах сохраняется свободное посещение - родители сами могут принять решение, вести ли ребенка в детский сад».

Напомним, 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о дополнительных ограничениях из-за увеличения случаев заражения коронавирусом в мире. На тот момент по данным оперативного штаба по контролю за коронавирусом, в столице были подтверждены 53 случая заражения инфекцией, при этом 1 пациент выздоровел. Сегодня, 24 марта, в городе выявлено 262 случая болезни, из них 9 человек выздоровели.

Тем не менее городские власти объявили о закрытии школ города на карантин и некоторых других ограничениях. Среди них также отмена до особого распоряжения в образовательных учреждениях занятий программы «Московское долголетие» и развлекательных событий, на которые собирается более 50 участников.

Помимо этого, в столице временно запрещены досуговые мероприятия с участием горожан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любым количеством участников. А в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) запрет касается любых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

«Департаменту труда и социальной защиты поручено подготовить предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки граждан, а оперативному штабу по экономическим вопросам в столице - подготовить предложения о поддержке предприятий и организаций, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности», - поручил мэр Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вывозить из России спецпоездом будут только тех украинцев, которые захотят уехать
Грета Тунберг сообщила, что у нее «вероятно» был коронавирус
Сроки пересдачи экзамена в Госавтоинспекции меняются: какие нововведения ждут кандидатов в водители
Трамп хочет открыть границы США к Пасхе
В Госавтоинспекции дали советы кандидатам в водители: как правильно подготовиться и вести себя на экзамене
Госавтоинспекция: В России необходимо усилить проверку качества обучения в автошколах
Под домашним карантином находится треть населения планеты
На пустом перроне в оцеплении: появилось видео с прибывшим в Киев «зараженным» поездом
"В ближайшее время будет выработан план": министр спорта прокомментировал перенос Олимпиады
Политолог предположила, как пандемия изменит мировую медицину
Авиакомпании России за сутки вывезли из семи стран более 1,3 тыс. человек
В Госдуме поддержали решение перенести Олимпиаду-2020 из-за коронавируса
Из Украины россиян будут эвакуировать при помощи железнодорожного сообщения
В регионах России из-за коронавируса закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
Минтранс привлечет силы Минобороны и МЧС для эвакуации россиян
ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты малому бизнесу и самозанятым
Россиянка рассказала, как переживают коронавирус в Нидерландах
«Свет в конце туннеля»: Олимпийский огонь останется в Японии как символ надежды
В Госдуме поддержали карантин для всех пожилых людей страны
Главный хирург США о ситуации в стране с коронавирусом: "Я хочу, чтобы Америка осознала, что все станет плохо"
США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса
Собянин утвердил первоочередные меры поддержки бизнеса при карантине
В Госдуме назвали правильным решение перенести Олимпиаду-2020 на год
Рерих, уникальные фрески и механические диковины: что посмотреть в онлайне, не выходя из дома?
Умер Альбер Удерзо - автор комиксов об Астериксе
Минздрав разрешил назначать ибупрофен при лечении коронавируса
От коронавируса умерла Лючия Бозе - итальянская актриса
"Россия сегодня" выпустит руководство от китайских медиков по борьбе с коронавирусом
В России за нарушение карантина предложили лишать свободы на срок до 7 лет