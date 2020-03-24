Закрытие детских садов в Москве из-за коронавируса не планируется

Из-за коронавируса для учеников столичных школ и детсадов изменился график учебы и посещения занятий. Напомним, с 21 марта по 12 апреля включительно в столичных школах отменены занятия. Но при этом желающие могут по-прежнему приводить в детсады и учебные заведения воспитанников дошкольных групп и учащихся 1 - 4-х классов.

«Мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями, - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Поэтому по запросам родителей в 1 - 4-х классах работают дежурные группы численностью до 12 человек. Перед уроками у детей проводится измерение температуры тела, помещения школы регулярно дезинфицируются. Кроме того, в дошкольных группах сохраняется свободное посещение - родители сами могут принять решение, вести ли ребенка в детский сад».

Напомним, 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о дополнительных ограничениях из-за увеличения случаев заражения коронавирусом в мире. На тот момент по данным оперативного штаба по контролю за коронавирусом, в столице были подтверждены 53 случая заражения инфекцией, при этом 1 пациент выздоровел. Сегодня, 24 марта, в городе выявлено 262 случая болезни, из них 9 человек выздоровели.

Тем не менее городские власти объявили о закрытии школ города на карантин и некоторых других ограничениях. Среди них также отмена до особого распоряжения в образовательных учреждениях занятий программы «Московское долголетие» и развлекательных событий, на которые собирается более 50 участников.

Помимо этого, в столице временно запрещены досуговые мероприятия с участием горожан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любым количеством участников. А в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) запрет касается любых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

«Департаменту труда и социальной защиты поручено подготовить предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки граждан, а оперативному штабу по экономическим вопросам в столице - подготовить предложения о поддержке предприятий и организаций, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности», - поручил мэр Сергей Собянин.