2020-03-24T15:25:38+03:00
Звезды

"С каждым годом все краше!": Екатерина Климова показала, как ее лицо менялось с возрастом

42-летняя актриса опубликовала несколько архивных фотографий
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина Климова воспитывает четверых детейЕкатерина Климова воспитывает четверых детейФото: Борис КУДРЯВОВ
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Екатерина Климова по праву считается одной из самых красивых актрис отечественного кино. Глядя на стройную и подтянутую фигуру 42-летней артистки, сложно поверить, что она родила четверых детей. И это при том, что, по словам многодетной мамы, никаких специальных диет она не придерживается.

Екатерина Климова порадовала поклонников, разместив в блоге серию своих фотографий, показав, как с годами менялась ее внешность. "Шкафы с документами и фотографиями разобраны", - рассказала актриса.

Благодаря редкими снимками публика смогла оценить, что стало с лицом актрисы. Многие остались под большим впечатлением.

klimovagramklimovagram
Шкафы с документами и фотографиями разобраны
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"Какая чувственность", - восхитилась кадрами актриса Любовь Толкалина. С ней согласились поклонники Климовой. Они оставили в адрес артистки множество теплых слов.

"Прекрасная. Глаза потрясающие", "С годами только краше и моложе", "Катя, вы очаровательны", "Красавица моя любимая! Будь здорова сама и вся твоя большая и светлая семья", "С каждым годом все краше!", "Катя, Вы очаровательны", "Создает же природа шедевры", "Божественно красива". "Удивительно, что в каждом вашем фото видны черты всех ваших деток", - пишут фолловеры.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года.

Екатерина категорически не говорит об отцах своих детей ничего плохого. "Всегда думаю о том, что дети могут прочитать все, что скажу в запальчивости, и сделать свои выводы. В моем случае с каждым конкретным мужчиной мы просто не смогли жить вместе и каждый выбрал свой путь. Не сошлись характерами. Три раза", - смеется звезда. Она не исключает, что однажды встретит мужчину своей мечты и у нее появится пятый ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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