Инвесторы в Арктике получат федеральные субсидии

Правительство РФ издало Постановление об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации. Предприятия смогут получить федеральную субсидию на «осуществление капитальных вложений в объекты инфраструктуры». Ознакомиться с документом можно на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно Постановлению, мерами федеральной поддержки смогут воспользоваться инвестиционные проекты общей стоимостью не менее 300 млн рублей, отвечающие целям стратегического планирования и определяющие направления социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации.

«Поддержка, которую оказывает государство крупным инвестиционным проектам в Арктике, будет способствовать не только модернизации инфраструктуры, но и экономическому развитию регионов в целом», – считает советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Реализация проекта должна требовать «создания или модернизации объектов капитального строительства, являющихся объектами инфраструктуры». Общий размер средств государственной поддержки по предполагаемому проекту не должен превышать 20 процентов заявленных частных инвестиций на его реализацию. Инвестиционный проект должен предусматривать создание новых рабочих мест, демонстрировать высокие показатели бюджетной эффективности.

«Инфраструктурная поддержка – это государственная помощь в создании объектов электроэнергетики, железнодорожной инфраструктуры, наружного газопровода, крупных автомобильных дорог. То есть инвесторы вкладывают деньги в строительство предприятия и создают рабочие места, а государство – дает субсидию на возведение «дорогих объектов». Инфраструктурная поддержка уже доказала свою эффективность на Дальнем Востоке. Поэтому мы решили применить аналогичный принцип и в Арктической зоне. Но только в Арктике условия её предоставления будут чуть проще, ведь мы отчетливо понимаем, что реализовать крупный проект, например, в Амурской области, это не тоже самое, что запустить предприятие в Ямало-Ненецком округе. В ближайшее время все подготовительные процедуры будут завершены, и мы запустим процесс отбора инвестиционных проектов, претендующих на федеральную субсидию в Арктике», – сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В числе требований к юридическим лицам – регистрация на территории Арктической зоны Российской Федерации, отсутствие просроченных задолженностей, возбужденного дела о несостоятельности (банкротстве) и другие. Отбор проектов начнется в ближайшее время.

Привлечение инвестиций в Арктику станет одной из ключевых тем деловой программы Международного арктического форума, который пройдет в 2021 году. Деловая повестка мероприятия затронет также обсуждение таких важных вопросов развития региона, как разработка новых технологий, развитие человеческого капитала в условиях Арктики, экономика развития Арктической зоны, рациональное освоение ресурсов и устойчивое развитие Арктики. Организатором Форума выступит Фонд Росконгресс. Узнать подробную информацию о мероприятии можно на официальном сайте.

СПРАВКА

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.