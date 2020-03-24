Екатерина Гамова: Рядом сынок, муж, тетя, четыре кошки... Что еще нужно в дни карантина?

- Екатерина, как вы переживаете эти тревожные дни?

- Дома, с семьей, на карантине.

- Что, рядом муж, готовит тушеного кролика?

- Муж, тетя, сын. На даче.

(Тетя, Любовь Борисовна Гамова, заменила Кате маму и была её первым тренером. - А.Г.)

- То есть, вы готовите что-то, гуляете?

- Конечно. Дача – это, конечно, не город, поэтому можно всегда выйти и погулять с ребенком, в этом плане в связи со сложившейся ситуацией большой плюс. Поэтому мы находимся на даче.

- Кто еще? Я слышу голос, кстати, сыночка… Он рядом?

- Да, он приветствует кошек.

- А сколько у вас кошек?

- Четыре.

- Как их зовут?

- Семен, Швондер, Фрося и Муся.

- А сына вы как назвали?

- Хорошо назвали.

- Пауза?

- Пауза, да.

Екатерина Гамова: «Рядом сынок, муж, тётя, четыре кошки... Что ещё нужно для оптимизма?» 00:00 00:00

- Может быть, сыночку трубку дадите, он чего-то скажет?

- Нет, его папа забрал.

- А вот вы можете, кстати, сейчас обратиться к нашим радиослушателям, читателям со своими советами. Как набраться оптимизма в это тяжело время.

- Слушайте, такая погода прекрасная за окном, выезжайте за город. Меньше проводите время в местах скопления людей. Соблюдайте гигиену. Займитесь делами, на которые у вас до этого не было времени. Почитайте. Займитесь детьми. Уделите время семье, мужу, откройте для себя какой-то новый рецепт. Мне кажется, это такое время, когда как раз мы можем все остановиться и подумать о чем-то глобальном. И оно идет на пользу многим.

- Спасибо! Любови Борисовне от меня привет.

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