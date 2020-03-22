Андрей Кончаловский: «История с коронавирусом может привести к тому, что мы будем вспоминать нашу сегодняшнюю жизнь с нежностью и ностальгией»

Андрей Кончаловский попросил помочь ему в создании фильма-исследования под рабочим названием «Карантин по-русски» и всех неравнодушных стать его соавторами. «Друзья, мир меняется прямо на наших глазах. Мы сегодня живем в эпоху перемен глобального масштаба. И было бы непростительной ошибкой не пытаться зафиксировать эти изменения».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768229" frameborder="0"></iframe> Известный режиссер записал видеообращение к своим друзьям в Фейсбуке.

Мы расспросили Андрей Сергеевича о его злободневном проекте, да и вообще, как лично он переживает карантин и что предпринимает для самоизоляции.

Кончаловский сейчас живет не на своей вилле в итальянской Тоскане, а на даче на Николиной горе в Подмосковье, что однозначно предусмотрительней и безопасней. Только что он закончил съемки фильма «Дорогие товарищи...» о расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. И документальный киноальманах с рабочим названием «Человек неунывающий», где собрали новеллы об обычных людях, тоже на завершающей стадии. Режиссер надеялся этим летом показать обе картины. Но сейчас что-либо планировать невозможно, неизвестно, какие площадки и фестивали будут доступны для показа. Репетиции спектакля «На дне» в МХАТе им.Горького тоже пока перенеслись на осень.

ЛЮБИМОЕ МЕСТО В ДОМЕ - БАТАРЕЯ

- Как я поняла, ваш проекте «Человек неунывающий» подсказал вам принцип создания фильма «Карантин по-русски». Съемочный материал будет собираться таким же способом — обычные граждане будут записать небольшие видеосюжеты о себе, отвечая на поставленные вами вопросы.

- Фильм «Человек неунывающий» был сложнее в плане исполнения. Мои соавторы (документалисты, журналисты — Ред.) ездили по стране, снимали обычных людей. Но идея и принцип те же — для проекта необходимо записать небольшие видеоответы на вопросы, над которыми я предлагаю порассуждать. Сегодня люди все время кого-то или что-то снимают на свои телефоны. Из этого может сложиться фильм, где мы попытаемся проанализировать поведение русского человека в кризисной ситуации, как мы переживаем эти трудности, чему мы учимся… Новые вопросы мы будем выкладывать по мере поступления ответов на уже поставленные ранее. Сегодня в условиях самоизоляции у людей появится масса свободного времени, которое можно потратить с пользой и рассказать что-то интересное о себе.

- Это будет документальный фильм?

- Надеюсь, что фильм будет все-таки высокохудожественный, хотя в нем не будет актеров и заранее написанного сценария.

- Вы попросили людей записать видеофрагменты с ответами. Вопросы по поводу эпидемии коронавируса — это понятно, но есть довольно странная просьба от вас — показать любимое место в своем доме. Это еще для чего?

- Ну как для чего? Твой дом - это твой образ жизни. Это забавный вопрос, посмотрим, что из этого получится. У моей жены Юли Высоцкой, например, любимое место было на батарее. В детстве она любила сидеть там на кухне, когда жила с родителям в Новочеркасске, потом - в Баку. Сейчас в нашем доме батареи закрыты, не присядешь теперь - там книжки стоят. Поэтому Юля вынуждена сидеть на стуле. Кстати, я заметил, у многих людей любимое место — близко к плите, где тепло, уютно.

ИТАЛЬЯНЦЫ ВЕДУТ СЕБЯ КАК ДЕТИ

- Вы сейчас чем занимаетесь? Мэр Сергей Собянин попросил людей старше 65 лет соблюдать строгий домашний режим (Кончаловскому 82 года — Ред.).

- Я и так дома сижу— пишу новый сценарий для художественного фильма. Ни к чему сейчас мотаться. Наоборот, есть прекрасный шанс посидеть дома, что бывает очень редко.

- Ваши итальянские соседи в Тоскане рассказывали вам, какая там сейчас обстановка?

- Ситуация в Италии очень печальная, ходить никуда нельзя. Там, где мы живем, между деревнями дороги перекрыты. Пройти можно только по особому распоряжению.

- Может быть, в Италии какая-то особая разновидность коронавируса — очень злая?

- Во-первых, этот вирус не такой злой. Во-вторых, итальянцы - народ довольно безалаберный, для них закон не писан. В-третьих, они любят обниматься. В-четвертых, они вообще не сидят дома. Они кофе пьют на улице, питаются в кафе. Для них это образ жизни. И вдруг им сказали: сидеть дома. Они ведут себя как дети, которые не привыкли слушать взрослых. Манера поведения итальянцев вынуждает власти вводить крайне жесткие меры.

- Лично у вас какое ощущение: это страшная эпидемия и на нас действительно свалилась напасть или все-таки страхи по поводу коронавируса сильно преувеличены?

- Не хочу гадать, возможно, какие-то вещи и преувеличены. Я не знаю появление этого вируса было спланировано или это стечение нескольких печальных, но естественных обстоятельств. Ведь о страшном вирусе говорят с 2010 года. О том, что приход его неизбежен и что с этим надо что-то делать, задумывались еще в 2016 году. Билл Гейтс предупреждал об этом. Поэтому говорить о том, что эта напасть свалилась неожиданно, нельзя. Но эпидемия, которая сейчас бушует, - только часть огромного события, которое я бы назвал крушением старого мира. Это лишь звено, очень важное и пусковое, в цепочке событий, которые в своей совокупности должны привести к серьезным геополитическим и экономическим переменам. Грубо говоря, о том, что крах империализм, как последней стадии капитализма, неизбежен, было сказано больше 100 лет назад. Возможно, именно сейчас наступил тот момент, когда эти слова должны исполниться. Делить на земле больше нечего, колоний не осталось. Но и интенсивного развития производства быть не может, потому что нет новых рынков сбыта.

- Андрей Сергеевич, это уже не медицинская проблема, а политэкономическая…

- Тут много чего намешано, и политэкономия, и геополитика, и демография, и конец определенных мировых претензий. Настолько много совпало факторов в этой истории с коронавирусом, и все это может привести к таким реалиям, когда мы будем вспоминать нашу сегодняшнюю жизнь с нежностью и ностальгией. Уже завтра мы можем оказаться в абсолютно новом мире.

ЛЕТОМ В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО

- Вам не страшно?

- Ну как сказать… Надо быть готовым к большим переменам и неожиданностям.

- Что-то предпринимаете лично вы, кроме изоляции на даче, чтобы не заразиться. Носите маску, резиновые перчатки, когда выходите на улицу?

- Я считаю, что маски нужны. И когда выходишь из дома, и когда кто-то посторонний приходит к вам. Но у меня посетителей сейчас нет. Многие вещи можно решать через Интернет и по скайпу.

- Ваш прогноз, как скоро закончится эпидемия?

- Никто не знает, что будет происходить в мире в ближайшие месяцы и даже недели. Все непредсказуемо, все меняется слишком стремительно.

Коронавирус стер многие вопросы, которые еще вчера волновали весь мир. И вывел на повестку совершенно новые проблемы. Сейчас тысячи иностранных граждан сидят у нас в аэропортах и на вокзалах и все ломают голову, как их вернуть домой. Их страны закрыли границы и не принимают своих соотечественников. Да и они сами не хотят попасть на карантин. Неожиданно выяснилось, что хваленая система здравоохранения в Западной Европе ненамного лучше нашей.

Три недели назад мы думали, что, может быть, коронавирус как-то пролетит мимо нас. А сегодня точно не стоит планировать никаких поездок до конца лета. Да и не надо никуда ехать. Сидите дома. Летом в Подмосковье замечательно.

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Известный режиссер записал видеообращение к своим друзьям в Фейсбуке и попросил их помочь в создании фильма (подробности)