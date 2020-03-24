Пандемия: Может пора остановится. И подумать. Что с нами?

Как тут не поддаться истерике...

Особенно, когда у тебя хронический бронхит и ты покашливаешь лет уже тридцать.

Эх, братья мои, астматики, аллергики. Нелегко вам теперь.

Кашлянешь в метро, в электричке, или не дай Бог в самолете, и уже сам себя ненавидишь. Пытаешься под трассирующими пулями испуганных взглядов сдержаться, раздуваешься как клоп, но рвется эта зараза-кашель наружу. И попробуй докажи, что ты не из Италии. И совестно, за себя и стыдно... И страшно. Потому что ты уже не исключаешь, что однажды возьмут тебя «ангелы» в биозащите и противогазах, отвезут в зависимости от степени общероссийского психоза – в больницу, в тюрьму или на «самоликвидацию».

Хотя. Подождите.

Может пора остановиться? И подумать. Что с нами?

Ведь все мы сейчас, пожирающие в тревоге террабайты медицинской информации, уже чуть-чуть вирусолог. Пусть на скромном уровне студента первого курса медицинского факультета.

И почти все мы, находясь в изоляции (ну то есть стоящие в чихающих очередях за необъяснимой гречкой) крепко запутались в цифрах.

Причем запутались вместе с учеными, которые никак не могут решить - с чем они имеют дело. С новой разновидностью рядового гриппа, уносящего на тот свет всего 1 процент от общего количества заболевших (из тысячи 5-10 человек с сопутствующими болезнями, которые усугубил грипп).

Или с непредсказуемым убийцей, истребляющим в Италии 5-10 процентов заболевших.

А это, простите за мой одесский, две большие разницы.

Потому как в первом случае, мы имеем дело с сезонной, ежегодной гадостью, называемой ОРЗ, ради которой не принято запирать людей в квартирах (они скорее подорвут свое здоровье там – у холодильника, без свежего воздуха, физических нагрузок), и в борьбе с ней не желательно вводить на улицы войска. Не стоит также рушить собственную экономику, разорять карантином мелкий и средний бизнес, плодить безработицу, потому что в итоге (коль мы о медицине) вы получите рост преступности, самоубийств, инфарктов, а кроме того, такой букет отсроченных по времени последствий, что угроза вируса покажется (если без истерики) раздутой.

Но во втором случае, если летальность вируса в разы выше обычных инфекций, если на нас движется что-то страшное, ЧТО-ТО НЕОБЫЧНОЕ и бьет все смертельные рекорды, то тогда, все что происходит в мире – разумно и объяснимо.

Но.

Статистика холодно утверждает следующее.

В 2017 году Центр по контролю и профилактике заболеваний США провел расследование – сколько на Земле умирает от сезонного гриппа.

Оказалось, что обычный, ежегодный грипп, в отличие от коронавируса, как раз «специализируется» на детской смертности (до 5 лет). Как и коронавирус, грипп опасен для людей старше 75 лет.

В бедных странах Африки и Южной Америки только зарегистрированная смертность от гриппа составляла 85 человек на 100 тысяч населения.

Для Китая – 1,6-2,6

США – 0,05

Европа – 0,3

Россия – 0,43

Теперь сравним с коронавирусом.

В целом разные исследования оценивают летальность Covid-19 на уровне от 0,5 до 4 процентов. Что по словам профессора института эпидемиологии и микробиологии Виктора Зуева, вполне обычны для сезонного гриппа. «При сезонной гриппозной инфекции летальность бывает такой же или немного выше», – заметил он.

Причем большинство экспертов считают, что обычно зараженные коронавирусом не обращаются к врачам, и спокойно самоизлечиваются. Таким образом не попадают в общую статистику, которая сосредоточена на более тяжелых случаях.

То есть на 100 незаметно переболевших приходится, допустим, 30 обратившихся к врачам. Из 30, предположим, умирает 1-2 человека, и цифры становятся пугающими.

Так статистика «короны» (пусть это будет версией) накручивается и вслед «накручивает» перепуганные власти государств всего мира. Что, кстати, было и со свиным гриппом, когда во время вспышки казалось, умирает каждый десятый зараженный, а потом (когда собрали случаи перенесенной болезни «на ногах»), детальность оказалась скромной – 0,1 процента.

Неизвестно, какая точка зрения на пандемию окажется правильной.

Возможно даже, что перестраховаться было бы правильнее. Кто знает...

Желательно только, чтобы итоги пандемии мы не подводили на дымящихся руинах мировой экономики. Ведь может выяснится трагикомическая, уж простите, вещь. Когда сама борьба с обыкновенным ОРЗ станет губительнее и страшнее самой болезни.

Когда в нашем информационно-прозрачном мире вдруг выяснится - власти стран всего мира попросту разучились брать на себя ответственность. И в страхе быть обвиненными в смертях жертв вируса, в страхе проиграть выборы или вообще под всеобщий интернет-ажиотаж – сесть на скамью подсудимых, готовы отправить в изоляцию города, страны, континенты, пойти на общемировое банкротство.

Иногда даже (уж простите за вопиюще ненаучный пассаж) думаешь – а так ли уж не прав Александр Лукашенко?

Помните?

- Я этот коронавирус называю не иначе, как психозом и от этого никогда не откажусь, – сразу заявил он.

Батька предложил лечить вирус водкой (в шутку), чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, ходить в баню и работать.

«Трактор всех вылечит», – сказал Батька.

И Беларусь, кстати, не закрыла границы, и стала единственной европейской страной, где не отменили чемпионат страны по футболу.

И, как ни удивительно, заболевших там не больше, чем у сидящих на карантине соседей. 81. 59 лечатся. 22 выздоровели. Погибших нет.

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