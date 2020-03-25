2020-03-25T10:44:21+03:00
Здоровье

Лечение хронического фарингита

Фарингит - острое или хроническое воспаление слизистой оболочки глотки, которое сопровождается болями, першением или дискомфортом в горле
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При остром фарингите характерны першение, сухость, дискомфорт и боли в горле при глотании (особенно при пустом глотке), реже – общее недомогание, подъем температуры.

При хроническом фарингите не характерны повышение температуры и существенное ухудшение общего состояния. Ощущения характеризуются больными как сухость, першение и ощущение комка в горле, что вызывает желание откашляться или «прочистить горло».

По этиологическому фактору острые фарингиты можно разделить на:

• вирусные;

• бактериальные;

• грибковые;

• аллергические;

• травматические (следствие попадания инородного тела или хирургического вмешательства) и вызванные воздействием раздражающих факторов (горячей жидкости или пара, кислот, щелочей и др.).

Хронические фарингиты обычно классифицируют не по этиологическому признаку, а по характеру развивающихся в слизистой оболочке изменений:

• катаральный (простой);

• атрофический (субатрофический);

• гипертрофический.

Основные факторы, способствующие развитию хронического фарингита:

• конституциональные особенности строения слизистой оболочки глотки и всего желудочно–кишечного тракта;

• длительное воздействие экзогенных факторов (пыль, горячий сухой или задымленный воздух, химические вещества);

• затрудненное носовое дыхание (дыхание через рот)

• курение и злоупотребление алкоголем;

• аллергия;

Лечение хронического фарингита заключается в комплексном подходе, включающем в себя противобактериальную терапию при выявленном возбудителе и определении чувствительности его к антибиотикам, либо назначение антибиотика широкого спектра действия.

Симптоматическая терапия заключается в назначении местно таблеток для рассасывания, растворов для полоскания, спреев: стрепсилс, лизобакт, фарингосепт, пропосол спрей, мирамистин раствор для полоскания.

Для облегчения воспаления в горле хорошо себя зарекомендовало средство на основе растительного сухого экстракта и эссенциального масла Шалфей таблетки для рассасывания от Натур продукт. Шалфей таблетки для рассасывания от Натур продукт – комбинированный препарат, содержащий комплекс биологически активных веществ¹. Оказывает противовоспалительное, противомикробное и отхаркивающее действие, а также обладает вяжущими свойствами¹. Шалфей таблетки для рассасывания от Натур продукт имеет растительный состав¹. Шалфей таблетки для рассасывания от Натур продукт производится в Европе¹ в соответствии с международными стандартами качества производства.

Можно полоскать горло раствором, состоящим 1 чайной ложки соды, ¼ чайной ложки соли, 2 капель йода на стакан кипяченной воды, 6 раз в день.

¹ Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Шалфей таблетки для рассасывания. РУ. П №011411/01 от 02.03.2009

Оригинальная статья опубликована на сайте РМЖ (Русский медицинский журнал)

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