Сергей Собянин рассказал, что реальной картины об уровне распространения COVID-2019 в российских регионах нет

Владимир Путин сегодня побывал в больнице в Коммунарке, где находится большинство москвичей, у которых диагностирован COVID-2019. После Президент России провёл совещание с рабочей группой Госсовета РФ по коронавирусу. Ее, напомним, возглавляет Сергей Собянин.

Мэр Москвы сделал на заседании несколько заявлений.

В частности, по словам Сергея Собянина, не все руководители регионов понимают, что на самом деле происходит с распространением опасного инфекционного заболевания.

- Ну увидит (глава региона, - Прим.), что один человек у него заболел. Но дело в том, что объем тестирования очень низкий и реальной картины нет. Он (объём тестирования) объективный везде такой. Надо понимать, если в Приморский край приехало 6 тысяч человек, побывавших в зоне заражения - это все равно большая проблема. И рано или поздно эта проблема вырисуется.

Сергей Собянин считает, что каждый губернатор, руководитель региона, должен точно знать, сколько у него койкомест на случай активного развития событий, какими он обладает ресурсами, кадрами и медицинскими аппаратурой.

- Всем субъектам, не важно есть у них сейчас больные или нет, необходимо готовиться, - сказал Собянин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768463" frameborder="0"></iframe> Путин провел совещание с Собяниным, Голиковой, Поповой по ситуации с коронавирусом в России.

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