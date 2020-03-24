В воскресенье, 22 марта, в Италии, наиболее пострадавшей от коронавируса стране Евросоюза, приземлились первые девять самолётов с помощью из нашей страны. На технике Минобороны РФ нанесены надписи «Из России с любовью»[1], и, похоже, чувства взаимны. На Апеннинах тщетно ждали поддержки Брюсселя, однако она была оказана далёкой Москвой.

«Италия не одинока», - констатировал руководитель МИД республики Луиджи Ди Майо, встречавший воздушные суда. «Мы всегда будем благодарны Российской Федерации за дружбу и солидарность, которую она продемонстрировала», - подчеркнул министр [2]. Дополнительным свидетельством признательности итальянцев стали аплодисменты, которыми были встречены самолёты Минобороны. А рядовые жители страны сейчас вовсю сочиняют мемы о неожиданном для них появлении русских. «Россия помогает Италии, Меркель – на карантине», - уверяет одна из картинок.

Наши транспортники доставили на авиабазу итальянских ВВС в 30 километрах от Рима первую партию оборудования по диагностике коронавируса и проведению дезинфекции, а также команду военных медиков, специалистов в вирусологии и эпидемиологии. Всего за рубеж будет откомандировано около сотни наших соотечественников врачей.

Таков итог субботних телефонных переговоров Владимира Путина с премьером Джузеппе Конте, запросившим помощь у нашей страны [3].

Вот так оперативно, буквально за день, Россия присоединилась к гуманитарной миссии, которую ранее начали Китай и Куба [4]. Остальные государства предпочитают игнорировать бедственное положение Италии. «Евросоюз не отправил ни одного врача, ни одной маски, не обустроил ни одной больницы. ЕС проявил безучастность», – перечисляет заместитель главного редактора газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео [5]. Столь же критичен и представитель Рима в Брюсселе Маурицио Массари, 11 марта отмечавший, что ЕС «надо пойти дальше обещаний и консультаций» [6].

Разочарование итальянцев понятно. Эпидемиологическая ситуация на полуострове – самая тяжёлая в Старом Свете. Накануне появления российских военных медиков статистика была следующей: более 42 тысяч заражённых коронавирусом, число жертв приближалось к пяти тысячам [7], увеличиваясь на сотни за сутки. Теперь оно превышает шесть тысяч [8].

Переломить ситуацию призваны, в том числе, посланники России. Восемь мобильных бригад вирусологов, усиленных техникой для борьбы с инфекцией, – эта помощь без преувеличения жизненно необходима республике, оказавшейся перед лицом одного из самых серьёзных кризисов в истории. Причём наши специалисты действуют в Италии безвозмездно. «Здесь не может идти речи о каких-то условиях, надеждах или расчётах», - отмечают в Кремле [9]. «Такую пандемию ни одна страна фактически не может победить и справиться с ней в одиночку, здесь необходимо сложение усилий и оказание взаимопомощи», - подчеркивает секретарь президента Дмитрий Песков [10].

Однако «сложения усилий» в рамках Евросоюза не произошло. В настоящий момент американское агентство Bloomberg и другие ресурсы пытаются выдать за содействие Брюсселя решение выделить Италии 440 млрд. евро. Однако в свете того, что ЕЦБ параллельно нарастил объём выкупа облигаций, можно предположить, что Риму придётся возвращать эту «помощь» [11]. Да и что сейчас способно принести больше пользы на Апеннинах – только обещанный многомиллиардный заём или уже начатая действенная помощь силами квалифицированного медицинского персонала?

Но, наверное, ярче всего свидетельствует об отношении ЕС к происходящему в Италии следующий скандал. Недавно Китай направил на терпящий бедствие полуостров значительное количество оборудования, в том числе аппараты для искусственной вентиляции лёгких, а также почти 700 тысяч масок. Часть последних была захвачена в Чехии, причём не какими-то грабителями, а вполне официальными властями. Инцидент быстро приобрёл политическую окраску, и Праге пришлось признавать допущенную «ошибку». Также чехи пообещали вернуть груз Италии, но не сдержали слова [12].

На фоне упомянутого инцидента совсем серо выглядит эскапада Варшавы, всего лишь закрывшей воздушное пространство для российских Ил-76 с гуманитарным грузом для Италии [13]. Впрочем, члены ЕС к Италии как могут, так и демонстрируют полное равнодушие к коллапсу в Италии. Справедливости ради надо сказать, что польское издание Onet.pl признаёт: действия России на фоне пассивности Евросоюза и США стали болезненным ударом по имиджу Запада [14]. Хотя и не первым…

В декабре 1908 года моряки Балтийского флота, проводившие учебные стрельбы близ Сицилии, пришли на помощь разрушенной землетрясением и цунами Мессине. Контр-адмирал Владимир Литвинов напутствовал своих офицеров и матросов словами: «Братцы! Я надеюсь на вас. Помните, что вы русские». Доброта и самоотверженность моряков, которые тогда смогли спасти тысячи жизней, произвела неизгладимое впечатление на всю Италию [15]. «Русские не только помогали, они отдавали беглецам всё, до собственной запасной рубашки включительно. Немецких или английских вещей на беглецах нет. Русские есть», - такая цитата содержится в репортажах журналиста Михаила Первухина, которые тот передавал из находящегося в руинах города [16].

Теперь, чуть более ста лет спустя, Италия противостоит новому вызову. И снова руку помощи ей протягивает Россия, а не соседи по Западной Европе. Коронавирус смог делать то, чего не смогли сделать все евроскептики вместе взятые. Эпидемия стремительно вернула границы между странами ЕС и заодно провела чёткий водораздел. Между теми, кто готов прийти на помощь, не прося ничего взамен, и теми, кого хватает лишь на предложение денег жертве трагедии.