Во время карантина москвичам бесплатно расскажут о тайнах космоса и покажут «Парк неба»

Московский планетарий приготовил подборку образовательных материалов. Все ради того, чтоб помочь пережить карантинные меры, в которых столица оказалась из-за коронавируса. На официальном сайте центра можно посмотреть фильм о истории планетария, сходить на экскурсии по музею «Лунариум» и совершить виртуальную прогулку по астрономической площадке «Парк неба».

В открытый доступ выложили цикл лекций «Разноцветное небо». Также посетители сайта смогут посетить онлайн-экскурсию по музею Урании, который посвящен астрономии.

— 24 марта стартует цикл онлайн-трансляций для школьников «Звездные уроки». Первая лекция, предназначенная для учеников седьмых и восьмых классов. Ребята узнают о природе солнечных и лунных затмений, метеорных дождей, болидов, комет и полярных сияний. Лектор расскажет, как менялись представления об этих явлениях с древнейших времен до наших дней, — сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Будут еще три трансляции. 26 марта проведут лекцию «Сказки звездного неба» — для младшеклассников. 31 марта ученикам расскажут про звезду Солнце, а 6 апреля «Кометы — небесные странницы». После выпуска в прямой эфир, все лекция сохраняются на YouTube-канале «Московский Планетарий».

Раз в неделю в соцсетях планетария будут появляться видео с астропрогнозами. К гороскопу это не имеет никакого отношения! Ролики посвящены ярким космическим событиям. Будут публиковать и рассказы об экспонатах. Выкладывают все в группе во «ВКонтакте» — «Московский Планетарий».

Кстати, сам планетарий приостановил свою работу с 17 марта.