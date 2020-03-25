2020-03-24T20:34:09+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Жена сказала, что я провожу мало времени с ребенком, а потом показала на какого-то мелкого пацана у нас в доме

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Кондукторша с двадцатилетним стажем быстрее всех передвигается в переполненном ночном клубе.

* * *

- Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.

- Не могу. Они же ждут...

* * *

Судья спрашивает у подсудимого:

- У вас официальная зарплата пятьдесят тысяч рублей, а коттедж себе построили за два миллиона долларов. Как вы это объясните?

- Дайте время подумать...

- Восемь лет хватит?

* * *

- Смотрел «Евро-88»?

- Ты о футболе или о курсе валют?

* * *

Брачная ночь. Молодой муж спрашивает:

- Дорогая, скажи откровенно, я первый мужчина, который будет с тобой спать?

- Ну если ты и вправду собираешься спать, то да.

* * *

Мой дед говорил: «Если одна дверь закрылась, то другая обязательно откроется!»

Он всегда мудро говорил, но всегда делал паршивые шкафы.

* * *

В Одессе.

Фира с Моней лежат на диване перед телевизором. Ее телефон на кухне. Слышит, пришла эсэмэска. Встает, идет... Видит, что сообщение от Мони. Читает: «Если ты таки встала, принеси, пожалуйста, пиво!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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