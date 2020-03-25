Анекдоты: Жена сказала, что я провожу мало времени с ребенком, а потом показала на какого-то мелкого пацана у нас в доме
Кондукторша с двадцатилетним стажем быстрее всех передвигается в переполненном ночном клубе.
* * *
- Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Не могу. Они же ждут...
* * *
Судья спрашивает у подсудимого:
- У вас официальная зарплата пятьдесят тысяч рублей, а коттедж себе построили за два миллиона долларов. Как вы это объясните?
- Дайте время подумать...
- Восемь лет хватит?
* * *
- Смотрел «Евро-88»?
- Ты о футболе или о курсе валют?
* * *
Брачная ночь. Молодой муж спрашивает:
- Дорогая, скажи откровенно, я первый мужчина, который будет с тобой спать?
- Ну если ты и вправду собираешься спать, то да.
* * *
Мой дед говорил: «Если одна дверь закрылась, то другая обязательно откроется!»
Он всегда мудро говорил, но всегда делал паршивые шкафы.
* * *
В Одессе.
Фира с Моней лежат на диване перед телевизором. Ее телефон на кухне. Слышит, пришла эсэмэска. Встает, идет... Видит, что сообщение от Мони. Читает: «Если ты таки встала, принеси, пожалуйста, пиво!»
ИСТОЧНИК KP.RU