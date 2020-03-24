2020-03-24T22:22:02+03:00
Спорт

Олимпиада - единственное, что мир научился делать сообща

Игр-2020 не будет. И теперь действительно страшно, что эпидемия Covin-19 –надолго
Андрей ВДОВИН@av_esqспортивный обозреватель
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Организаторы токийской Олимпиады объявили о переносе спортивного праздника на 2021 год.Организаторы токийской Олимпиады объявили о переносе спортивного праздника на 2021 год.Фото: REUTERS
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Вы часто сейчас бываете в обезлюдевшем московском метро? Вы часто сейчас выходите на улицы с исчезнувшими с них машинами? Вас часто, сидя за ноутбуком на удаленной от своего офиса кухне, накрывает ощущение, что вы каким-то чудом попали в самое начало фильма-катастрофы?.. А потом, просматривая сводки с трехзначными цифрами умерших за последние сутки в Италии и Испании, понимаете, что это не кошмар - это реальность?

Но каждый раз можно было стряхнуть этот морок и попытаться убедить себя: нет, это все не так страшно, что все это все закончится очень-очень скоро. И в качестве доказательств говорить себе: вон и Олимпиаду-2020 не переносят, значит к лету точно все закончится. А может быть и раньше. И будет все, как прежде, и может даже доллар спустится до ставших уютными 60-ти.

Теперь нет этого успокоительного. Олимпийские Игры в 2020 году отменены.

Вы помните единственную в истории причину, по которой раньше отменяли Олимпиады? Войны. Первая мировая в 1916-м, и Вторая мировая – в 1940-м и 1944-м. Две самых страшных трагедии в истории человечества. С десятками миллионов жертв. И когда это осознаешь до конца, от нынешней отмены становится по-настоящему не по себе.

Я знаю, многим в России кажется что Олимпиада, и весь спорт с ней – это баловство и прожигание. И я уже знаю, что переубеждать их – дело почти безнадежное. Бесполезно рассказывать им, что Олимпийские игры – это прежде всего потрясающие истории тех людей, которые в них участвуют и побеждают. И они - самое настоящие, что есть в нашем мире развлечений. Это не театр, не Голливуд, и не омут сериалов – потому что в спорте нет ничего придуманного, улыбки и слезы – самые реальные. Но в то же время трагедии Олимпийских игр не смертельны.

Все это дарит самые чистые эмоции этого мира. Восторг от побед - чист, он не оплачен чьими-то жизнями. А горечь от поражений не отравлена ненавистью к соперникам.

Но самое главное, что Олимпийские игры – чуть ли не единственное, что наш мир научился делать сообща.

Да, с трудом. Да, время от времени все трещало угрозами бойкотов. Да, казалось, что рано или поздно все это грохнется, засыпав всех обломками политико-допинговых скандалов. Но раз за разом Олимпиады выкарабкивались из кризисов, и дарили надежду, что у этой планеты есть шанс найти хоть одно занятие, которое можно делать вместе.

С Лондона-1948, ничего не могло разрушить мерный ход Олимпиад. 72 года – это очень много для нашего сумасшедшего мира. Испытание временем – лучший краш-тест. В 2020 году мы его не прошли.

Похоже, что мы живем в фильме-катастрофе. Но он точно закончится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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