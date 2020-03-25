2020-03-24T23:50:41+03:00
Общество

Вопрос дня: А вы где черпаете оптимизм в эти тревожные дни?

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Вопрос дня: А вы где черпаете оптимизм в эти тревожные дни?Вопрос дня: А вы где черпаете оптимизм в эти тревожные дни?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Александр ШИРВИНДТ, худрук Театра сатиры:

- Так дома теперь и черпаю! Раньше был невыездной, сейчас - невыходной. Потому что 100-летним нельзя на улицу (на самом деле артисту 85). А какие радости? Все-таки меня дожали, я уже 7 дней не курю трубку. Да, супруга довольна - теперь она хоть в чем-то счастлива.

Екатерина ГАМОВА, знаменитая волейболистка:

- Да, я тоже на карантине. Рядом сынок, муж, тетя (Любовь Борисовна Гамова заменила Кате маму и была ее первым тренером. - А. Г.). А еще у нас четыре кошки... Что еще нужно для оптимизма?

Александр ПРОХАНОВ, писатель:

- В меня вселяет оптимизм то, что ведущие наших телеканалов наконец поняли, что именно Сталин победил коронавирус фашизма!

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь:

- Оптимизм мне приносит йога. Когда закрываешь глаза, медитируешь и думаешь: «Все хорошо, коронавирус нас не победит, мы его победим!»

Андрей МАКАРЕВИЧ, лидер «Машины времени»:

- Не психовать, не делать глупостей - ни в одну, ни в другую сторону. Может, тогда и оптимизм появится.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер:

- Я только что из Петербурга, поздравил маму, ей 92 года исполнилось. Маме вручили медаль «75 лет Победы», она всю блокаду пережила. Я не увидел у нее ни пессимизма, ни растерянности. Говорит, лишь бы не было войны, главное - быть добрее друг к другу.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Сейчас вот поехал с семьей на юг России, прекрасно провожу время. И не надо мне никакой Турции, никакой заграницы. И это прекрасно!

Николай СТАРИКОВ, публицист, ведущий Радио «КП» (97,2 FM):

- Успокаивает понимание, что мировая экономика не может выдержать больше трех месяцев без работников, а значит, скоро все изоляции закончатся.

Николай ВАЛУЕВ, экс-боксер, депутат Госдумы:

- Уныние - грех. Не мое. А оптимизм? Только в вере в хорошее, в то, что у нас все получится.

Сергей и Анна, жених и невеста, слушатели Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Оптимизм сегодня - в любви самых близких людей. Если у кого-то нет второй половинки, надо ее срочно искать - по телефону, через интернет и службы знакомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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