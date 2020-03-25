2020-03-25T13:57:14+03:00
В мире

МИД РФ: всем россиянам за границей нужно сообщить о себе в посольство

Дипломаты рассказали, что делать соотечественникам, застрявшим за границей из-за отмены рейсов
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Полная информация со списком большинства вывозных авиарейсов доступна на специальной странице МИДаПолная информация со списком большинства вывозных авиарейсов доступна на специальной странице МИДаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

МИД России попросил всех россиян, до сих пор остающихся за рубежом, немедленно известить о себе наше ближайшее посольство или консульство РФ. «Формирование списков для организации вывозных рейсов завершается в 14:00 по местному времени 26 марта 2020 года», — подчёркивают в ведомстве. Найти контакты для попадания в «вывозные списки» можно на страницах российского посольства в соответствующей стране.

Полная информация со списком большинства вывозных авиарейсов доступна на специальной странице МИДа.

В то же время, как пишут многочисленные собеседники «КП», с попаданием в «вывозные списки» для россиян в ряде стран есть серьёзные проблемы.

«Я заполнила на сайте МИДа форму для граждан, желающих вернуться на Родину. Написала им в соцсетях и на ватсап на номер круглосуточной поддержки. Но никто не отвечает. У них на сайте много номеров круглосуточных горячих линий, но лично у меня они не работают. Писала в приложении МИДа «зарубежный помощник» и заказывала экстренный вызов. Тоже глухо. В приложении появляется смс, что оператор перезвонит через несколько минут. Но не звонит, — сообщает корреспондент КП Анастасия Курдюкова, которой не повезло оказаться сейчас на Шри-Ланке.

«КП» следит за судьбой своей сотрудницы и надеется, что её вопрос, как и проблемы других соотечественников за рубежом, будут урегулированы.

Хотя появляются и хорошие новости. Например, 23 марта с Мальты спецрейсом вывезено 110 человек, в том числе четверо казахстанцев и трое белорусов. Чуть ранее в несколько приёмов эвакуировали 1344 соотечественника из Черногории, в том числе 11 белорусов.

Есть просветы и по другим некогда популярным турнаправлениям. «Из Марокко возвращаются», — так кратко описала ситуацию с этой страной спикер МИД РФ Мария Захарова.

В то же время другая проблема — как, наоборот, вывозить граждан стран СНГ, застрявших в московских аэропортах, пока решается с трудом.

«Вопрос вывоза граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы, к сожалению, затруднён в связи позицией официальных властей указанных стран по перевозке пассажиров. Принимаются меры для урегулирования данного вопроса», — сообщил МИД РФ.

ПО ТЕМЕ Россия готова бесплатно эвакуировать украинцев, застрявших за границей

Дипломаты незалежной пока лишь составляют списки и желают своим гражданам приятного отдыха (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Италия ездит к друг другу в гости, когда у полиции пересменка. Почему страна бьет все рекорды по смертям от коронавируса
В самом начале пандемии жители Апеннин воспринимали болезнь как приключение, а меры правительства были слабыми и нерешительными [видео, инфографика]
Новости 24
Курс доллара на 26 марта: официальные данные ЦБ РФ
Закрытие стоматологий в Москве: клиники будут оказывать только экстренную помощь
Украина введет 30-дневный режим ЧС из коронавируса
Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом
Коронавирус у принца Чарльза: что известно о его состоянии здоровья
Умер Илья Рубинштейн - писатель и сценарист
Сейсмолог исключил сильное цунами после землетрясения на Курильских островах
Песков сообщил о самочувствии Путина после визита в больницу в Коммунарке
Ученые назвали скрытый симптом коронавируса
Путин обратится к россиянам по поводу коронавируса
В Вологодской области культура на время карантина ушла в онлайн
Шойгу: число контрактников в армии России превысило 405 тысяч человек
Преднамеренное нарушение карантина предлагается приравнять к терроризму и диверсии