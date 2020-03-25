МИД РФ: всем россиянам за границей нужно сообщить о себе в посольство

МИД России попросил всех россиян, до сих пор остающихся за рубежом, немедленно известить о себе наше ближайшее посольство или консульство РФ. «Формирование списков для организации вывозных рейсов завершается в 14:00 по местному времени 26 марта 2020 года», — подчёркивают в ведомстве. Найти контакты для попадания в «вывозные списки» можно на страницах российского посольства в соответствующей стране.

Полная информация со списком большинства вывозных авиарейсов доступна на специальной странице МИДа.

В то же время, как пишут многочисленные собеседники «КП», с попаданием в «вывозные списки» для россиян в ряде стран есть серьёзные проблемы.

«Я заполнила на сайте МИДа форму для граждан, желающих вернуться на Родину. Написала им в соцсетях и на ватсап на номер круглосуточной поддержки. Но никто не отвечает. У них на сайте много номеров круглосуточных горячих линий, но лично у меня они не работают. Писала в приложении МИДа «зарубежный помощник» и заказывала экстренный вызов. Тоже глухо. В приложении появляется смс, что оператор перезвонит через несколько минут. Но не звонит, — сообщает корреспондент КП Анастасия Курдюкова, которой не повезло оказаться сейчас на Шри-Ланке.

«КП» следит за судьбой своей сотрудницы и надеется, что её вопрос, как и проблемы других соотечественников за рубежом, будут урегулированы.

Хотя появляются и хорошие новости. Например, 23 марта с Мальты спецрейсом вывезено 110 человек, в том числе четверо казахстанцев и трое белорусов. Чуть ранее в несколько приёмов эвакуировали 1344 соотечественника из Черногории, в том числе 11 белорусов.

Есть просветы и по другим некогда популярным турнаправлениям. «Из Марокко возвращаются», — так кратко описала ситуацию с этой страной спикер МИД РФ Мария Захарова.

В то же время другая проблема — как, наоборот, вывозить граждан стран СНГ, застрявших в московских аэропортах, пока решается с трудом.

«Вопрос вывоза граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы, к сожалению, затруднён в связи позицией официальных властей указанных стран по перевозке пассажиров. Принимаются меры для урегулирования данного вопроса», — сообщил МИД РФ.

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Дипломаты незалежной пока лишь составляют списки и желают своим гражданам приятного отдыха (подробности)