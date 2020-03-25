2020-03-25T17:09:33+03:00
Наука

Причуды самоизоляции: на поводке у дрона

Житель Кипра придумал, как выгуливать собаку, оставаясь на карантине
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Гулять, Оливер, гулять! Я тебя вижу.Гулять, Оливер, гулять! Я тебя вижу.
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Несколько миллионов человек посмотрели ролик, который на днях выложил житель Кипра Вакис Деметриу (Vakis Demetriou). Он показал, как можно выводить «по своим делам» рвущегося на волю питомца, не нарушая режим карантина. Автор так и назвал ролик: «Пятый день карантина». Надо понимать: как раз столько времени ему потребовалось, чтобы придумать весьма актуальный лайфхак.

Хозяин карантин не нарушает, И собачка довольна. Да и в доме не гадит.

Хозяин карантин не нарушает, И собачка довольна. Да и в доме не гадит.

Карантин – он ведь для людей, стало быть, собакам можно выходить из дома. Случаев заражения их коронавирусами не замечено. Вот Вакис и начал выпускать своего Оливера – на поводке у дрона. То есть, не совсем одного. Из дома питомца выводит управляемый на расстоянии летающий механизм, прогуливает и приводит обратно.

Собачка у изобретателя мелкая – для «управления» ею достаточно небольшого дрона. С овчаркой, к примеру, такому уже не совладать – потребуется аппарат более внушительной грузоподъемности. Ну, а всяких там болонок, такс и прочих пинчеров вполне можно выгуливать дистанционно.

Кадры, кстати, демонстрируют: Оливера не слишком огорчает отсутствие на прогулке хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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