2020-03-30T16:44:45+03:00
Общество

Недорого и экологично: зачем дизайнеры создают цифровую одежду

Новый тренд уже набирает обороты во всем мире
Анна ГЛАДКИХ
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Дизайнеры предлагают купить вещь виртуально. Фото: shutterstock.comДизайнеры предлагают купить вещь виртуально. Фото: shutterstock.com
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Казалось бы, зачем покупать одежду, которую ты не сможешь надеть? Удивительно, но в современном мире ответ на этот вопрос вовсе не так очевиден и находятся люди, готовые платить за вещь, которая существует только в виртуальности.

И, если задуматься, логика в этом есть. Модные дизайнеры порой выпускают такие «новинки», что выйти в них на улицу без вреда для психики окружающих не представляется возможным. В результате покупка, стоившая огромных денег, потом просто пылится в шкафу. В лучшем случае вы в ней один раз сфотографируетесь, чтобы выложить снимок в соцсеть.

Согласитесь, это бессмысленно? А кроме того очень дорого и неэкологично: представляете сколько труда и материалов потрачено на создание никчемной обновки? А если такая ве

В конце концов сделать классные фотографии в сумасшедшем наряде можно и не прибегая к покупке такого наряда в реальности. Тем более, что уже несколько дизайнерских компаний предлагают купить вещь виртуально.

Как это работает:

Сперва покупатель выбирает наряд на специальном сайте и оплачивает его. Затем присылает дизайнерам свою фотографию, а они в цифровом редакторе примеряют вещь на снимок покупателя. Таким образом решаются сразу несколько проблем, и ключевая из них – это экологичность. При покупке дизайнерской вещи потом не нужно ее утилизировать, а вот похвастаться фотографиями перед подписчиками в соцсетях – это сколько угодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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