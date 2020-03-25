В Европе соседи приносят продукты пенсионерам

Коронавирус подрывает экономику, убивает туризм, доводит жителей мегаполисов до продовольственной паники. Но даже в таких непростых условиях люди не забыли, что друг другу нужно помогать. И в первую очередь помощь требуется старшему поколению.

Пожилым советуют сидеть безвылазно дома - ведь они в зоне особого риска. По статистике, 90% заболевших COVID-2019 - люди старше 60 лет.

Но что делать, если дети и внуки живут за сотню километров или их попросту нет? В этом случае срабатывает соседская взаимовыручка. В Вене неравнодушные школьники Фреди и Энди решили помочь своим возрастным соседям. Ребята расклеили в своем доме объявления:

«Дорогие соседи! Если вам больше 65 лет или же у вас слабая иммунная система, мы (Фреди и Энди, квартира № 12) хотели бы помочь вам оставаться здоровыми. Мы не входим в группу риска, так что можем поддержать вас, если это необходимо. Если вам нужно что-то сделать (сходить за покупками или выйти по другим делам), мы рады вам помочь. Вы можете просто оставить записку у нашей двери, бросить ее в почтовый ящик или позвонить по телефону. Вместе Вена выстоит в пандемии».

В соцсетях неравнодушные европейцы запустили хештег #neighbourhoodchallenge. Под ним публикуются предложения с оказанием помощи: сходить за продуктами, выгулять собаку или посидеть с детьми (если родителям нужно на работу).

Высокую социальную активность демонстрируют немцы. В Германии появилась группа в Фейсбуке, которая помогает скоординировать работу волонтеров. Сайт Gegen Den Virus («Против вируса») предлагает распечатать специальный плакат на разных языках. Его можно повесить в подъезде, чтобы соседи могли написать, кто готов оказывать помощь.

Из-за массовой истерии и бездумной скупки продуктов взвыли благотворительные организации, обеспечивающие едой бездомных и всех нуждающихся, в том числе обедневших стариков. В последнее время эти организации сетуют, что из-за пандемии получают значительно меньше пожертвований.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В России тоже готовы помогать

Вот такие листовки можно развесить и в вашем подъезде. Единственный момент - надо договориться об оплате самих продуктов или лекарств, а доставить их нашим пенсионерам бесплатно. Предложения о том, как передать денежку, можно написать прямо на листовке.

Листовка dobro.mail.ru.