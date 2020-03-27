Из-за коронавируса не надо жать друг другу руку, а безопасней сделать «ку»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает: сейчас из-за коронавируса желательно отказаться от рукопожатий, к которым мы все так привыкли. Особенно мужики.

Возникает вопрос: а как тогда здороваться? Может, есть смысл временно перенять зарубежный опыт? Только именно тот, где принято выполнять приветствие, не касаясь партнера. А то, например, полинезийцы во время встречи обнюхивают друг друга и трутся носами. А представители кенийского народа камба вообще плюются! И чем смачнее получается плевок, тем больше выказывается уважения. С точки зрения гигиены ужас и кошмар!

Корреспондент «Комсомолки» поэт Павел Клоков внимательно изучил традиции бесконтактного приветствия разных государств и племен и составил целый перечень подходящих для нас вариантов. Как мог, то есть в стихах.

Ко, или Сплошная «Кин-дза-дза!»

Помнит братия седая,

Как прогнать печаль-тоску.

И с гостями, приседая,

Как Леонов, делать «ку».

Если старый крик на выброс,

Поменять его легко -

Раз у нас коронавирус,

То тогда не «ку», а «ко».

Туареги подпрыгивают

Эти, как в эпоху Кука,

В беспросветную жару

За сто метров друг

от друга

Скачут, словно кенгуру,

Чтоб товарища приветить.

Никаких контактов, но

Его, главное, заметить!

Безопасно и смешно.

Туареги - народ в пустыне Сахара.

Туареги подпрыгиваютФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Челобитные - как в Йемене

Чтобы вирусом проклятым

Не испытывать судьбу,

Свою руку брать, ребята,

И прикладывать ко лбу.

Лишь бы верно расценили.

И в ответочку - скользя -

Как в армейке не пробили

Музыкального лося*.

* В войсках лося пробивают солдатам-новичкам (и ударение в слове «лося» ставят именно на «я»). Боец прикладывает ладони ко лбу, а старослужащий бьет по ним кулаком. Музыкальный лось - это когда новобранец поет: «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь...», затем получает удар и, плюхнувшись на пятую точку, продолжает: «...все мне ясно стало теперь».

Челобитные - как в ЙеменеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Замбезия приседает и хлопает

Утро, полдень

или вечер,

Брат ли,

кореш или мать,

Все, здороваясь,

при встрече,

Начинают приседать.

И пройдохи,

и вельможи.

И при этом все они

Громко хлопают

в ладоши

Без излишней

болтовни.

Замбезия - провинция в Мозамбике. Это где-то в Юго-Восточной Африке.

Замбезия приседает и хлопает.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Японские поклоны

Ну а здесь любые лица

(У восточников спроси)

Знают - надо поклониться,

Как когда-то на Руси,

Тихо, медленно, степенно,

Ручки вымыв млад и сед.

Чистота и гигиена -

Это их приоритет.

Японские поклоны.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эскимосы лупят по спине

Не по морде, не по уху.

Эскимос одним рывком

Выражает уважуху

По спиняке кулаком.

Ну а что? Да хоть

два раза.

Лишь бы только оппонент

От заразы и от сглаза

Вам не дал ногой в ответ.

Эскимосы лупят по спине.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН