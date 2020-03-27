Из-за коронавируса не надо жать друг другу руку, а безопасней сделать «ку»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает: сейчас из-за коронавируса желательно отказаться от рукопожатий, к которым мы все так привыкли. Особенно мужики.
Возникает вопрос: а как тогда здороваться? Может, есть смысл временно перенять зарубежный опыт? Только именно тот, где принято выполнять приветствие, не касаясь партнера. А то, например, полинезийцы во время встречи обнюхивают друг друга и трутся носами. А представители кенийского народа камба вообще плюются! И чем смачнее получается плевок, тем больше выказывается уважения. С точки зрения гигиены ужас и кошмар!
Корреспондент «Комсомолки» поэт Павел Клоков внимательно изучил традиции бесконтактного приветствия разных государств и племен и составил целый перечень подходящих для нас вариантов. Как мог, то есть в стихах.
Ко, или Сплошная «Кин-дза-дза!»
Помнит братия седая,
Как прогнать печаль-тоску.
И с гостями, приседая,
Как Леонов, делать «ку».
Если старый крик на выброс,
Поменять его легко -
Раз у нас коронавирус,
То тогда не «ку», а «ко».
Туареги подпрыгивают
Эти, как в эпоху Кука,
В беспросветную жару
За сто метров друг
от друга
Скачут, словно кенгуру,
Чтоб товарища приветить.
Никаких контактов, но
Его, главное, заметить!
Безопасно и смешно.
Туареги - народ в пустыне Сахара.
Туареги подпрыгиваютФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Челобитные - как в Йемене
Чтобы вирусом проклятым
Не испытывать судьбу,
Свою руку брать, ребята,
И прикладывать ко лбу.
Лишь бы верно расценили.
И в ответочку - скользя -
Как в армейке не пробили
Музыкального лося*.
* В войсках лося пробивают солдатам-новичкам (и ударение в слове «лося» ставят именно на «я»). Боец прикладывает ладони ко лбу, а старослужащий бьет по ним кулаком. Музыкальный лось - это когда новобранец поет: «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь...», затем получает удар и, плюхнувшись на пятую точку, продолжает: «...все мне ясно стало теперь».
Челобитные - как в ЙеменеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Замбезия приседает и хлопает
Утро, полдень
или вечер,
Брат ли,
кореш или мать,
Все, здороваясь,
при встрече,
Начинают приседать.
И пройдохи,
и вельможи.
И при этом все они
Громко хлопают
в ладоши
Без излишней
болтовни.
Замбезия - провинция в Мозамбике. Это где-то в Юго-Восточной Африке.
Замбезия приседает и хлопает.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Японские поклоны
Ну а здесь любые лица
(У восточников спроси)
Знают - надо поклониться,
Как когда-то на Руси,
Тихо, медленно, степенно,
Ручки вымыв млад и сед.
Чистота и гигиена -
Это их приоритет.
Японские поклоны.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Эскимосы лупят по спине
Не по морде, не по уху.
Эскимос одним рывком
Выражает уважуху
По спиняке кулаком.
Ну а что? Да хоть
два раза.
Лишь бы только оппонент
От заразы и от сглаза
Вам не дал ногой в ответ.
Эскимосы лупят по спине.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!
ИСТОЧНИК KP.RU