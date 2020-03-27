«В самоизоляции может быть вполне себе комфортно»

«Делать все надо быстро»

Би-би-си: Денис Николаевич, скажите, сколько сейчас заболевших?

Денис Проценко: Всего в Москве к 18 марта зарегистрировано 86 случаев. Среди них есть и наши пациенты старше 65 лет, прилетевшие из очагов заражения и общавшиеся с прилетевшими. Но их болезнь не протекает тяжело. Они не находятся на искусственной вентиляции легких.

Вообще в Москве сейчас нет ни одного пациента с коронавирусом на ИВЛ. Девять человек лежат в реанимации, но с ними мы скорее перебдеваем, они не в критическом состоянии. Где-то лихорадка, где-то нам что-то не понравилось в анализах. Пока есть такая возможность, мы наблюдаем их в условиях интенсивной терапии.

Би-би-си: Аппаратов ИВЛ хватает?

Д. П.: Пока мы обходимся городской сетью. В ней более 5000 единиц наркозно-дыхательной аппаратуры. Плюс она закуплена. У нас на территории находятся 72 аппарата ИВЛ и еще 29 наркозных аппаратов, которые можно использовать аналогично. Я знаю, что каждый из главных врачей Москвы готов по звонку выделить аппараты из своего резерва. У нас модно ругать систему здравоохранения, но сейчас это отлично работающая команда.

Би-би-си: А врачи? Вы сказали, что в Москве нет заболевших врачей. Это только благодаря защитным костюмам или еще они что-то хитрое делают?

Д. П.: Может, они что-то и делают во внерабочее время, о чем мне неизвестно... А так мы сравниваем с данными от иностранных коллег. Они говорят, сначала 30% заболевших, в Китае вообще шесть умерших. Но там гораздо больше пациентов, внимание снижается, времени мало, делать надо все быстро-быстро-быстро...

Би-би-си: Вы к такому сценарию готовы?

Д. П.: Ну вот по городу меры принимаются, к нам волонтеры идут в больницу. Это врачи самых разных профилей и опыта, которые сами бесплатно готовы помогать чем надо: документы, уколы, обходы. Кадров нам хотелось бы больше. Не откажемся от них. Город сейчас присылает дополнительно врачей.

Многопрофильная больница № 40 в Коммунарке (Новая Москва) - крупнейшая клиника в стране.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Медиков простимулируют деньгами

Би-би-си: К пику когда готовиться?

Д. П.: Никто не знает, дойдем мы до него или нет. Медики всегда готовятся к самому неблагоприятному варианту, лучше быть перестраховщиками.

Би-би-си: Какая зарплата у врачей?

Д. П.: Врач в среднем у нас получает около 140 тысяч (рублей. - Ред.), плюс правительство выделило грант для людей, работающих здесь с коронавирусом. Дополнительно 70 тысяч для врачей, 50 тысяч для медицинских сестер, 30 тысяч для прочего медицинского персонала.

Би-би-си: СМИ могут как-то помочь?

Д. П.: Остановить истерику.

Би-би-си: Какие ее главные признаки?

Д. П.: Не нужно носить маски здоровым. Маски не помогают. Вот я сейчас спрашивал у ваших коллег, зачем они пришли сюда в респираторах. Эти штуки со степенью защиты 2FP используют наши врачи в сочетании с полностью закрывающим тело костюмом. Такая маска на улице только ведет к нагнетанию истерики у людей. От попадания вируса одна маска на лице не спасет. А если вы болеете или контактировали с заболевшим - только самоизоляция.

Би-би-си: Вы в Фейсбуке рекомендовали тем, кто самоизолировался, сервис доставки вина. Успокойте нас, вино же полезно?

Д. П.: Пить полезно, напиваться - нет. Смысл поста был глубже: он о том, что не надо идти в магазин, что в самоизоляции в Москве можно чувствовать себя комфортно с сервисами доставок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767821" frameborder="0"></iframe> Главврач больницы в Коммунарке: лучше перебдеть, чем повторить итальянский сценарий.Антон Красовский и программа «Эпидемия» посетили ту самую больницу в Коммунарке, куда привозят большинство пациентов с подозрением на COVID-19

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Секс во время карантина: журналисты Guardian расспросили об этом серьезных экспертов

Ученые сказали, могут ли любовные утехи и секс во время карантина стать путем передачи коронавируса

Просьба не хихикать, прочитав заголовок. Тема-то, действительно, злободневная. Карантин изолирует на пару недель огромное количество семейных людей наедине друг с другом. Одновременно разлучает массу любовников и любовниц, просто влюбленных (подробности)