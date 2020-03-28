Яцек Палкевич: "Меня считают агентом Кремля"

Гостем совместной программы Русского географического общества и Радио «КП» (fm.kp.ru) стал легендарный польский путешественник Яцек Палкевич.

- Пан Яцек, однажды во время ужасного шторма, когда вы пересекали Атлантику на шлюпке, стало так плохо, что вы пообещали Богу, что если выживите, то проживете жизнь так, чтобы Он был вами доволен. Как вы думаете, он вами доволен?

- (Смеется.) Я тогда много чего пообещал. Надеюсь, что когда все-таки состоится та самая встреча, Он уже забудет обо всех моих обещаниях. А если серьезно - надо жить так, чтобы душа была чистой, чтобы никаких грехов серьезных и чтобы люди вокруг тебя были довольны. Тогда и Он, наверное, будет доволен.

10 кило льда в валенке

- Можете назвать самую экстремальную экспедицию в жизни?

- Три их было. Первая - тот самый переход через Атлантику в одиночку - более сорока суток на спасательной шлюпке в 1975 году. Был трехдневный шторм. И три дня борьбы за жизнь. Трое суток без остановки я вычерпывал воду из лодки... Огромная психологическая нагрузка, мысли глупые в голове появляются. Но слова «всё» и «конец» к себе не подпускал. Гнал их . Говорил: «я смогу», «я ко всему этому готов», «я вернусь к моим близким».

Но сложнее стало, когда прибыло спасательное судно, чтобы меня забрать. А там - сухая койка (а здесь мокро все время), горячая пища (а у меня только суши из рыбы). Велико было желание сдаться. Но тут пришла мысль: а как я буду смотреть на себя в зеркало, что я о себе подумаю? И решил - иду дальше! Вот это была, скажем так, самая сильная победа в моей жизни.

Еще было очень тяжело добираться до Оймякона - полюса холода в Якутии. Месяц на оленях при минус 45 - 50 градусов. Самый опасный момент - провалились в реку по колено. Почти час мучились, вызволяя оленей и сани. Как минимум 10 кило льда образовалось в каждом валенке.

Ну и, конечно, поиски истока Амазонки...

Судьба готовила Палкевичу разные испытания... Фото: Личный архив Яцека Палкевича.

На далекой Амазонке...

- Эту экспедицию называют последним великим географическим открытием...

- Пусть называют - я не против. Все спрашивают: Яцек, а как это возможно? Из космоса можно каждый квадратный метр Земли нашей увидеть. Но дело в том, что все равно нужен человек, чтобы попасть в это место, посмотреть, проанализировать и т. д. До 1996-го об истоках Амазонки 3 - 5 теорий различных. Ни одна не имела связи с наукой. Представляете, мир не знал, где исток крупнейшей в мире реки! Я собрал команду, нашел специалистов, ученых (Русское географическое общество, кстати, тоже помогало).

И мы дошли до истока. Он оказался на юге Перу, гора Кевиша, на высоте 5100 метров. Работа очень тяжелая была на этой высоте, нехватка кислорода... Но доподлинно установили - вот отсюда точно вытекает Амазонка.

- Помните, что почувствовали в момент открытия?

- Помню. Ничего не почувствовал - так смертельно устал. До нас что-то начало доходить лишь через несколько дней, когда спустились с гор и расслабились в гостинице. И вот в этот момент стало приятно на душе.

Народный дипломат

- Какая-то удивительная история, как вы попали в Россию.

- Еще при СССР я мечтал попасть в Сибирь. Каждые полгода подавал запрос на визу в посольство. И мне отказывали. До тех пор, пока меня не попросили провести экскурсию для одного советского чиновника.

- И это был...

- Эдуард Шеварднадзе. Министр иностранных дел СССР.

Он увидел у меня в кабинете карту России на всю стену, сувениры. Спросил: «Вы часто бываете в Союзе?» Я говорю: «Господин министр, ни разу, не пускают». - «Хм... Через две недели позвоните в консульский отдел Милана». С этого момента началась долгая дружба с вашей страной.

Путешественник имеет членский билет РГО под номером 007. Фото: Личный архив Яцека Палкевича.

- Жаль, что сейчас наши страны не очень дружат...

- В верхах - да. Но простые люди всегда находят общий язык! Я уже несколько лет чувствую себя послом хорошего отношения, потепления между поляками и россиянами. Выступаю как народный дипломат. Даже написал целый манифест (читайте его на kp.ru), как нам помирить наши страны. Как могу пытаюсь пробудить дипломатов. Из-за этого в польском МИДе меня не очень любят. Считают даже, что я агент Кремля. Но многие в то же время говорят: чем больше будет таких Яцеков Палкевичей, тем быстрее произойдет наверху потепление.

- А есть рецепт, как быстро помирить глав всех стран?

- Да. Взять их в экстремальную экспедицию.

- Готовы ее возглавить?

- Если попросят.