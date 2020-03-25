В одном из магазинов ИКЕА нашли заряженный пистолет и груз с наркотиками

При просмотре криминальных боевиков часто кажется, что этот мир очень далёк и уж точно никогда не коснётся жизни обычных людей. Никто не планирует встретиться с ним, отправляясь за покупками в крупный торговый центр.

17 марта в одном из магазинов ИКЕА в Москве на полке среди товаров для дома кто-то оставил сумку с оружием и наркотиками. До закрытия магазина оставалось около двух часов, в торговом зале было ещё много покупателей и мам с детьми.

На чёрную сумку обратил внимание один из охранников торгового зала. Меры безопасности обязывали сотрудников проверить её содержимое, а затем поместить к другим забытым вещам до возвращения владельца. Но в этот раз охрана сразу сообщила о подозрительной сумке в полицию.

- Поступило сообщение о найденной мужской сумке размером 25 на 25 сантиметров, в которой находился предмет конструктивно похожий на пистолет «ПМ» с заряженным магазином, 6 патронов калибра 9 миллиметров, так же в сумке находились 96 пакетов с неизвестным веществом, – сообщил kp.ru источник.

Сумка была изъята, а её содержимое направлено на экспертизу. Теперь полиция разыскивает человека, который оставил её посреди магазина товаров для дома.