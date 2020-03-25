2020-03-25T11:38:00+03:00
Общество

Из-за коронавируса отменяют поезда в Москву, Петербург, Нижний Новгород и Казань

На запасном пути оставят только составы, не пользующиеся спросом
Влад СМЕРТИН
Поделиться:
Часть поездов, которые не пользуются спросом, временно курсировать не будутЧасть поездов, которые не пользуются спросом, временно курсировать не будутФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Из-за коронавируса в России приходится отменять поезда – они просто не пользуются спросом. РЖД анонсировали отмену более чем 30 составов. Ограничения начнут действовать с конца марта.

- Часть поездов, которые не пользуются спросом, временно курсировать не будут. Речь о поездах, у которых есть альтернатива на своем маршруте, - подчеркнули в РЖД.

Под отмену попали в том числе несколько составов, курсирующих из Москвы в Петербург и Нижний Новгород, а также из Екатеринбурга в Казань.

Тем, кто уже купил билеты на отмененные поезда, предлагается отправиться в путь в другие даты или на других поездах. Если же ни один из вариантов пассажиру не подойдет, ему вернут деньги в полном объеме.

Напомним, ранее из-за угрозы распространения коронавируса РЖД уже пришлось отказаться от большинства рейсов за границу. Теперь ограничения коснулись и внутренних маршрутов. Проводники, ездившие за границу, после отмены их поездов отправились на двухнедельный карантин. После этого они вышли на работу на внутрироссийских маршрутах. Как компания поступит с сотрудниками, которые останутся без рейсов из-за новых ограничений, пока не сообщается.

КОНКРЕТНО

Отменяются

601/602 Москва – Рыбинск

603/604 Москва Киевская – Москва Павелецкая

224/223 Москва – Санкт-Петербург

11/12 Петрозаводск – Санкт-Петербург

32/31 Москва – Санкт-Петербург

9/10 Киров – Нижний Новгород

127/128 Ижевск – Екатеринбург

239/240 Екатеринбург – Казань

100/99 Белгород – Москва

239/240 Саратов – Москва

651/652 Тамбов - Москва

321/322 ИркутскЗабайкальск

Будут ходить реже

131/132 Москва – Новозыбков

48/47 Москва – Нижний Новгород

25/26 Москва – Санкт-Петербург «Смена-А.Бетанкур» (двухэтажный)

12/11 ЧелябинскОмск

97/98 ДимитровградУльяновск – Москва

121/122 ПензаРяжск

45/46 Москва – Тамбов

121/122 Пенза – Москва

125/126 Самара – Казань

352/351 Уфа – Приобье

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поезда, отмененные из-за коронавируса: официальный список от РЖД

Пассажиры могут вернуть деньги или обменять билеты на поезда, отмененные из-за коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что делать если затопили соседей снизу
Это может случиться с каждым: в самый неожиданный момент звонит телефон и разъяренные соседи сообщают, что вы их топите. Разбираемся, как избежать огромных компенсаций за ущерб и окончательно не испортить отношения с другими жильцами
Новости 24
Путин обратится к россиянам по поводу коронавируса
В Вологодской области культура на время карантина ушла в онлайн
Шойгу: число контрактников в армии России превысило 405 тысяч человек
Преднамеренное нарушение карантина предлагается приравнять к терроризму и диверсии
КХЛ решила досрочно завершить сезон из-за коронавируса
Курс доллара на 25 марта 2020 года опустился ниже 77 рублей
Мишустин поручил увеличить число больничных коек в регионах из-за ситуации с коронавирусом
В Госдуме прокомментировали идею временной отмены коммунальных платежей
Тесты на коронавирус начнут проводить в частных лабораториях
Голикова: ситуация с коронавирусом в России находится на контроле
Путина проинформировали о дефиците медицинских масок и антисептиков
В Госдуме предлагают запретить делать ремонт во время карантина
Сенаторам старше 65 лет уйти на домашний карантин, а гражданам возвращать деньги за все авиабилеты – инициативы Валентины Матвиенко в ситуации с коронавирусом
Ученые создали тест на коронавирус, который определяет болезнь за пять минут
В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за нарушение карантина
Синоптики: В Москве наступила метеорологическая весна
ЦБ призвал банки не начислять пени заемщикам с коронавирусом
Участникам парада Победы будут измерять температуру
Цена на нефть 25 марта 2020 года: сырье марки Brent подорожало на 2,9%
Курс рубля на 25 марта 2020 года: доллар - 78,2, евро - 84,5
Россияне стали чаще оформлять лицензии на оружие
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
Один из придворных Елизаветы II заразился СOVID-19
РЖД отменяют курсирование ряда поездов внутри России