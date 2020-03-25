Из-за коронавируса отменяют поезда в Москву, Петербург, Нижний Новгород и Казань
Из-за коронавируса в России приходится отменять поезда – они просто не пользуются спросом. РЖД анонсировали отмену более чем 30 составов. Ограничения начнут действовать с конца марта.
- Часть поездов, которые не пользуются спросом, временно курсировать не будут. Речь о поездах, у которых есть альтернатива на своем маршруте, - подчеркнули в РЖД.
Под отмену попали в том числе несколько составов, курсирующих из Москвы в Петербург и Нижний Новгород, а также из Екатеринбурга в Казань.
Тем, кто уже купил билеты на отмененные поезда, предлагается отправиться в путь в другие даты или на других поездах. Если же ни один из вариантов пассажиру не подойдет, ему вернут деньги в полном объеме.
Напомним, ранее из-за угрозы распространения коронавируса РЖД уже пришлось отказаться от большинства рейсов за границу. Теперь ограничения коснулись и внутренних маршрутов. Проводники, ездившие за границу, после отмены их поездов отправились на двухнедельный карантин. После этого они вышли на работу на внутрироссийских маршрутах. Как компания поступит с сотрудниками, которые останутся без рейсов из-за новых ограничений, пока не сообщается.
КОНКРЕТНО
Отменяются
601/602 Москва – Рыбинск
603/604 Москва Киевская – Москва Павелецкая
224/223 Москва – Санкт-Петербург
11/12 Петрозаводск – Санкт-Петербург
32/31 Москва – Санкт-Петербург
9/10 Киров – Нижний Новгород
127/128 Ижевск – Екатеринбург
239/240 Екатеринбург – Казань
100/99 Белгород – Москва
239/240 Саратов – Москва
651/652 Тамбов - Москва
321/322 Иркутск – Забайкальск
Будут ходить реже
131/132 Москва – Новозыбков
48/47 Москва – Нижний Новгород
25/26 Москва – Санкт-Петербург «Смена-А.Бетанкур» (двухэтажный)
12/11 Челябинск – Омск
97/98 Димитровград – Ульяновск – Москва
121/122 Пенза – Ряжск
45/46 Москва – Тамбов
121/122 Пенза – Москва
125/126 Самара – Казань
352/351 Уфа – Приобье
Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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