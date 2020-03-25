«Стало жалко, выброшу - сопьётся»: Соловьев принял покаяние Ковтуна и вернул на шоу

Украинцу-русофобу Вячеславу Ковтун пришлось извиняться за скандал на шоу Владимира Соловьева. Неделю назад одиозный политолог перешёл все границы, бросался оскорблениями в адрес гостей и авторов программы, а после бросился в драку. Его вовремя остановил телеведущий Соловьев и выгнал из студии. Навсегда.

Теперь случилось громкое возвращение Ковтуна. Ему пришлось каяться перед всей страной. Телеведущий простил украинца.

Соловьев: Сначала мы накажем Вячеслава Николаевича Ковтуна. Вячеслав Николаевич, слушаем вас.

Ковтун: Я хочу извиниться за то, что неделю назад допустил здесь нецензурные высказывания. Прошу прощения у зрителей и у вас как ведущего.

Соловьев (обращаясь к другим экспертам): Ну мне стало жалко его. В стране карантин, на Украину его никто не пустит. Ну жалко мне его! Этими руками, считайте, воспитал, взрастил. Ну выброшу – сопьется же. Нельзя же так! Знаете, сколько людей мне писали? А может, сам Вячеслав Николаевич писал с разных адресов: «Верните Ковтуна!». И в Донецк его нельзя. Во-первых, он там был, его оттуда еле вытворили в свое время. И снега там сейчас нет. А Вячеслав Николаевич привык лопатой и снегом заниматься.

Соловьев принял покаяние Ковтуна и вернул на шоу.

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