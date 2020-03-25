2020-03-25T12:43:10+03:00
Звезды

«Температуры нет, ждем анализов»: врачи не говорят Льву Лещенко результаты теста на коронавирус

Владимир Винокур рассказал kp.ru о самочувствии друга после госпитализации в главную «коронавирусную» больницу
Алена МАРТЫНОВА
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Дозвониться Лещенко, за которого сейчас переживает вся страна, по-прежнему невозможно: звонки СМИ артист сбрасывает.Дозвониться Лещенко, за которого сейчас переживает вся страна, по-прежнему невозможно: звонки СМИ артист сбрасывает.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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То, что Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой Ириной Багудиной лежат в инфекционной больнице в столичной Коммунарке, уже ни у кого не вызывает сомнений. Новость, которую еще вчера представители артиста опровергали, сегодня уже – установленный факт. Однако, теперь поклонников больше всего волнует, подтвердилась ли у любимого артиста и его супруги китайская зараза. Все-таки, из-за возраста (Льву Валерьяновичу – 78, жене Ирине Павловне – 66) оба они попадают в группу риска.

Дозвониться Лещенко, за которого сейчас переживает вся страна, по-прежнему невозможно: звонки СМИ артист сбрасывает. Однако, его закадычный друг и товарищ по цеху Владимир Винокур на связи.

- Хорошо, что вы «Комсомольская правда», а не другая газета, написавшая, что я был в инфекционной больнице… Это же надо такое придумать, - с ходу припомнил Владимир Натанович новость, что он якобы навещал Лещенко. - Да, и жена, и он лечатся от двустороннего воспаления легких. А это по телевизору же вчера передавали, показывали их фотографию…

- Но ладно по телевизору, а вы разве не на связи?

- Ну конечно, на связи. Но только я в Коммунарку не хожу, кто меня пустит!

- Так все-таки брали анализы на коронавирус у Льва Валерьяновича, они не подтвердились?

- Да анализы у всех берут, но пока нет результата. Ждем (хотя тест на коронавирус занимает несколько часов. - Ред.). Чувствует он себя нормально, говорит хорошо. Температуры нет, и у Ирочки тоже. Я созванивался с ними вчера вечером, утром не стал беспокоить.

- Как Льву Валерьяновичу в этой больнице?

- Ну вы позвоните Владимиру Владимировичу, он был там, расскажет. Он ждет вашего звонка! – отшутился Винокур.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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