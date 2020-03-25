Товарищи ученые, доценты с кандидатами — запутались вы в формулах...

Ведущие нашего радио с участием эксперта обсудили то, как именно пишутся научные работы и защищаются кандидатские и докторские диссертации и какова роль в освещении этой темы организации под названием Диссернет.

ОБМАНИ МЕНЯ

Мардан:

- Организацию Диссернет создали люди, которым давным-давно должны были выдать волчий билет. Это явные диссиденты. При том почти все получают зарплату и премии в государственных организациях. Ну и чем занимается эта контора? Она вроде бы декларирует благие цели: разоблачает всяческих нечистоплотных чиновников. Главным образом, которые покупали себе диссертации. Начинали они с разоблачения министров, губернаторов и милицейских генералов. Сейчас начали шельмовать членов Российской академии наук. И довольно успешно. Им даже разрешили создать комиссию по борьбе с лженаукой. Количество скандалов, которые вокруг РАН генерируют последние полгода - такого не было, по-моему, никогда в истории этой организации со времен Ломоносова.

Фридрихсон:

- С нами на связи Сергей Политов, проректор по развитию московского государственного института культуры. Сергей Сергеевич, Дисернет - это зло или добро?

Политов:

- Чем больше гражданское общество участвует в анализе научной деятельности, в анализе эффективности использования госбюджетных средств на науку, тем лучше. Но Диссернет я считаю организацией, мягко говоря, непорядочной. То, что эти деятели вошли в комиссию РАН, меня удивляет. Встает вопрос - а судьи кто? Кто занимается просевом академиков, с целью ответить на вопрос - достойны или недостойны?

Мардан:

- Ну и кто?

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОПУСК

Политов:

- Михаил Сергеевич Гельфанд, печально известный по существованию фабрики договорных защит. Когда он с 2009 года, находясь в должности председателя антикоррупционного совета и одновременно руководя диссертантами, их защитами, как научный руководитель, приглашал дружественных ему оппонентов, которые работали с ним в одной организации, что является грубейшим нарушением положения о порядке ученых степеней. Эти факты хорошо известны. Им 10 лет. Но, увы, на академика РАН Виктора Васильева, например, они впечатления не произвели. И давать этическую оценку этим фактам академик отказался.

Фридрихсон:

- Проблема не в Диссернете, как в проекте? Задумка была хороша - но проблема в конкретных людях.?

Политов:

- Это пиар, безусловно. Очень доходный бизнес. По имеющейся у меня информации, не проверенной, подчеркиваю, Дисернет, случается, приходит к руководителям образовательных организаций с требованием оказать определенные услуги в обмен на лояльность, на тишину. В обмен на то, что он не будет внимательно анализировать публикационную и другую активность…

Фридрихсон:

- То есть, вымогают деньги или угрожают неким разоблачением?

Политов:

- Не знаю, у меня нет фактов, я повторяю. У меня есть только рассказы и слухи…

Фридрихсон:

- История с диссертацией Мединского - это был какой-то заказ?

Политов:

- Это было ангажированное и политизированное «расследование». Причем, обернувшееся «пшиком». Никакого плагиата в диссертации бывшего министра не обнаружено. Все остальное - это оценочные суждения и те или иные взгляды на отечественную науку.

ПИШИТЕ ПИСЬМА

Мардан:

- А почему глава РАН Сергеев покровительствует этой, мягко говоря, странной организации?

Политов:

- Я написал члену РАН, академику Васильеву письмо, но он отказался на него отвечать , пока я не прибегнул к нормам закона об обращениях граждан. Тогда он вынужден был мне ответить. Я прямо спрашивал о неэтичном поведении его коллег по цеху - Гельфанда, Ростовцева и Заякина. В частности, о том, что господин Ростовцев забыл упомянуть в своей докторской диссертации соавторов своего исследования. А их несколько сот - и это является, по сути в общем-то плагиатом. Но на все вопросы академик Васильев дал уклончивые ответы, либо не дал их вовсе. Для меня это загадка.

Фридрихсон:

- Так все таки, какова позиция Александра Сергеева, президента РАН?

Политов:

- С большим уважением отношусь к академику Сергееву, у меня нет никаких фактов, которые говорили бы о его ангажированности. Он вынужден соблюдать баланс, который в академии наук сложился. Мне кажется - там достаточно сложная ситуация, различные группы влияния. Академик Сергеев пока сохраняет этот баланс — пожелаем ему удачи.

Фридрихсон:

- И как, по вашему, ситуация будет развиваться с Диссернет дальше?

Политов:

- Это общественная организация, она вольна действовать так, как ей заблагорассудится. Что касается комиссии, то президиум РАН принял решение об обновлении. А если называть вещи своими именами - об очистке комиссии по противодействию фальсификаций научных исследований. Хочется верить, что это решение касается именно деятелей Диссернета, которые дискредитируют работу этой комиссии. Комиссия важна и нужна, но ее работу должны выполнять люди с чистыми руками. Считаю, что деятели Диссернета не относятся к таковым.

Мардан:

- Ясно. Спасибо большое. А я отвечаю на вопрос читателя «Зачем простым людям знать про то, что происходит в российской академии наук?». А затем, что, если мы будем заниматься лишь тем, что продавать собачий корм и гнать нефть за границу, то через 10 лет мы просто помрем от голода. Если у нас не будет науки - не будет ничего. А если наука будет заниматься тем, чем она сейчас занимается, то этот непродолжительный отрезок времени, который нам отпущен, он станет еще короче.