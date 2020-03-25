Глобальное потепление и коронавирус: Люди станут слабее перед болезнью, а сезон гриппа длиннее

Изучению связей между глобальным потеплением и распространением болезней ученые посвятили не одну сотню статей и диссертаций. Самый яркий пример: комары, разносчики тропических болезней. Чем теплее на Земле, тем больше мест, где он могут пригреться и заражать людей малярией, лихорадкой денге, а еще таким вирусами, как зика и чукунгунья. Или энцефалитные клещи, которые и в России расползаются все дальше на север.

Но коронавирус – не зика с чикунгуньей, им заражаются не от комариного укуса. Коронавирус переносят сами люди. И он явно способен выжить как на севере (не зря же Норвегия закрыта на карантин после 2,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом), так и в тропиках – nCovid-19 обнаружен почти во всех странах Африки.

Но и у нового вируса, возможно, есть связь с глобальным потеплением, предполагает Катарин Хэйхое, климатолог из Техасского университета, один из авторов правительственного доклада США по изменения климата. Какая?

ЧЕМ ТЕПЛЕЕ – ТЕМ СЛАБЕЕ ИММУНИТЕТ ПЕРЕД ВИРУСАМИ?

Ученые из Университета Токио провели эксперимент с тремя мышками. Одну поселили в “зиму”, она мерзла при температуре +4 градуса. Другая наслаждалась комфортными условиями, +22 градуса. Третья же парились на 36-градусной жаре. И всех заразили вирусом гриппа H1N1.

Быстрее всех сдалась болезни знойная мышка. На восьмой день ее иммунная система почти перестала бороться с вирусом. И это было заметно не только по самочувствию подопытной, но и на клеточном уровне: организм почти перестал вырабатывать антитела и клетки-убийцы.

- Пока непонятно, почему иммунная система мыши перестала реагировать на вирус и бороться с ним. Возможно, жара влияет на экспрессию генов. Или дело в том, что из-за нее мышь стала мало есть, и организму не хватало питательных веществ, - делится сомнениями Мию Морияма, один из авторов исследования.

Действительно: когда мышке в рацион добавили глюкозы и жирных кислот, ей стало лучше. Но вопрос все же остался. Как и сам факт: первые-то две мышки, в холоде и при умеренной температуре, перенесли грипп стойко. В жару организму пришлось тяжелее. Так что, возможно, рост средней температуры на Земле может отразиться и на иммунитете людей – в том числе и на способности бороться с вирусами.

СЕЗОН ГРИППА СТАНЕТ ДЛИННЕЕ?

Грипп, как известно, штука сезонная. Но это у нас, в умеренных широтах. А вот в тропиках гриппом болеют круглый год. Не чаще, общее количество случаев за год примерно одинаковое. Однако в тропиках они распределены по месяцам равномерно. В России, в Европе и в США есть сезонные вспышки.

Почему так, ученые пока не совсем понимают. Ведь у нас-то сезон гриппа обычно приходится на самую позднюю осень, зиму и начало весны. А вовсе не на лето, когда погода вроде бы больше похожа на тропическую.

Но так или иначе - Шерри Тауэрс, профессор из Университета Аризоны, сравнила зимнюю погоду в США в 1997 – 2013 годах и заболеваемость гриппом. Закономерность обнаружилась четкая: если зима теплая – люди гриппуют дольше и тяжелее.

- Я не удивлюсь, если регионов, где грипп ходит круглый год, вскоре станет больше из-за теплеющего климата, - предупреждает американский инфекционист Роберт Шули. А там, где до круглогодичности не дойдет, сезоны гриппа станут длиннее.

А коронавирус со временем тоже может превратиться в сезонное заболевание – об этом говорят многие эксперты.

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