Спрос на загородный отдых летом может вырасти в два раза

Уже сейчас спрос на загородные дачи в Подмосковье на 14% превышает мартовские показатели прошлого года, отмечают в свое исследовании эксперты агентства Инком-Недвижимость. А на лето вообще прогнозируется двукратный рост, говорится в сообщении, отправленном корреспонденту «КП». Это к слову, может привести и к повышению стоимости аренды — у коттеджей на 20%, у дач – на 10%.

В Подмосковье самыми популярными направлениями являются Красногорский, Истринский и Одинцовский районы.

- Мы связываем всплеск активности арендаторов, главным образом, с вынужденной самоизоляцией по причине коронавируса и отменой дальних путешествий, - пояснила замдиректора департамента аренды Инком-Недвижимость Оксана Полякова. - Дача – это возможность переждать эпидемию в безопасности, отдохнуть на свежем воздухе или дистанцированно выполнять служебные обязанности.

Даже если вирус по благоприятному прогнозу к лету отступит, поездки за рубеж все равно уменьшатся: из-за скачка курса доллара они станут значительно дороже.

Наиболее популярны дачи и коттеджи в пределах до 60 км от МКАД, с лесом и рекой, продуктовыми магазинами и аптеками в пешей доступности. Желательно наличие бани, беседки и оборудованного места для приготовления шашлыков. Самый популярный ценовой диапазон - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц.

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