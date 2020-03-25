Кубок Гагарина приземлили: КХЛ внезапно решила не доигрывать сезон из-за коронавируса

Самый масштабный спортивный проект России остановлен из-за коронавируса. Континентальная хоккейная лига приняла экстраординарное решение не доигрывать сезон 2019/20. Решение поставить крест на плей-офф оказалось неожиданностью – Лига до последнего обсуждала варианты доиграть Кубок Гагарина, а лиги по другим видам спорта, например по футболу, хотят доигрывать сезон. Финны и казахи снялись с плей-офф раньше

Плей-офф КХЛ остановлен на втором раунде. До него добрались «Йокерит», «Барыс», «Ак Барс», «Салават Юлаев», ЦСКА, СКА, «Сибирь» и «Динамо». Потом КХЛ объявила, что сезон приостановлен минимум до 10 апреля. А вскоре финский «Йокерит» и казахский «Барыс» отказались от дальнейшего участия в турнире. Но шесть оставшихся клубов до последнего ждали решения, когда возобновится сезон.

Почему все-таки закрыли сезон?

Все случилось довольно внезапно. В КХЛ до последнего момента обсуждались варианты продолжения сезона. Кубок Гагарина предлагалось, например, разыграть летом. Но некоторые легионеры разъехались, а некоторых иностранных не отпускали по домам клубы, хоккеисты были вынуждены сидеть на карантине по съемным квартирам и возникали конфликты.

Не было единства и среди клубов. СКА и ЦСКА предлагали терпеть и ждать, когда эпидемия пойдет на спад. «Ак Барс» предлагал закончить все досрочно. В результате простой слишком дорого обходился клубам. А каждая неделя заминки ломала календарь будущего сезона.

Третья причина – нежелание клубов играть при закрытых трибунах, а такое предложение тоже возникало, и вариант выглядел самым реальным. Четвертая – конспирологическая: некоторые болельщики уверены, что указание закрывать сезон поступило сверху. С учетом того, что бывший глава КХЛ Дмитрий Чернышенко сейчас является виц-премьером, а лига считается одним из основных спортивных проектов в России, версия и дальше будет набирать популярность.

Кубок Гагарина кому-нибудь все-таки вручат?

Тем не менее решение принято столь внезапно, что осталось непонятным – что конкретно будет с нынешним сезоном. Он будет «обнулен» и вычеркнут из истории? Или его итоги каким-то образом будут подведены?

КХЛ сама запутала ситуацию. Вначале лига вывесила на сайте иллюстрацию с надписью: «КХЛ досрочно завершает сезон-2019/20. Обладатель Кубка Гагарина определен не будет». А потом фраза про Кубок Гагарина исчезла. Сразу же появились версии, что главный трофей лиги может быть все-таки кому-то вручен. Например, победителю регулярного чемпионата. В этом сезоне им стал ЦСКА.

Этот вопрос будет решать на заседании Совета директоров КХЛ. Скорее всего, оно будет дистанционным по видеосвязи.

Третьяк объявил о переговорах с КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оказался главным оптимистом в этой ситуации. Глава ФХР считает, что в конце сезона хоккей может выйти из карантина. «В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее, - заявил Третьяк. - В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне». Заодно Третьяк сказал о неких переговорах с КХЛ.

Сезон в хоккее раньше заканчивается в мае. Но КХЛ решила не ждать.

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