Банк «Открытие» объявил об отсрочке по кредитным платежам для малого и среднего бизнеса

Банк «Открытие» объявил о предоставлении кредитных каникул предприятиям малого и среднего бизнеса. С 25 марта подать заявку на отсрочку кредитных платежей могут предприниматели, чей бизнес оказался наиболее уязвим во время пандемии коронавируса. Кредитные каникулы для клиентов банка будут действовать по всей России с апреля по июнь 2020 года.

Отсрочка по кредитным платежам будет распространяться в первую очередь на предприятия, временно приостановившие свою работу или терпящие убытки из-за карантинных мер. Пакет мер поддержки распространяется на предприятия общепита (кафе и рестораны), гостиничный бизнес, туристические фирмы, музеи, выставочные центры, фитнес-клубы, кинотеатры, детские развивающие клубы и другие компании сферы спорта, образования и отдыха.

«Открытие» стал первым российским банком, объявившим о поддержке предпринимателей в сложной экономической ситуации из-за пандемии коронавируса.

- Предприниматели сейчас особенно уязвимы и как никогда нуждаются поддержке, - подчеркнула заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова. - Наши клиенты выбрали «Открытие» в хорошее время, а мы поддержим их бизнес в непростое. Именно в таких ситуациях проявляет себя по-настоящему надежный партнер. Кредитные каникулы позволят малому и среднему бизнесу пройти сложный период и продолжить свое дело.

Клиенты банка - предприятиям малого и среднего бизнеса - могут воспользоваться отсрочкой платежей по основному долгу и процентам сроком до 3 месяцев без проведения финансового анализа деятельности. Чтобы получить отсрочку по кредитным платежам, предпринимателям необходимо обратиться к персональному менеджеру либо в службу поддержки банка «Открытие» по телефонам: 8-800- 444-44-55, +7(495)-224-44-55.