2020-03-25T16:46:18+03:00
Экономика

Банк «Открытие» объявил об отсрочке по кредитным платежам для малого и среднего бизнеса

Поддержку получат предприниматели, наиболее пострадавшие во время пандемии коронавируса
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк «Открытие» объявил о предоставлении кредитных каникул предприятиям малого и среднего бизнеса. С 25 марта подать заявку на отсрочку кредитных платежей могут предприниматели, чей бизнес оказался наиболее уязвим во время пандемии коронавируса. Кредитные каникулы для клиентов банка будут действовать по всей России с апреля по июнь 2020 года.

Отсрочка по кредитным платежам будет распространяться в первую очередь на предприятия, временно приостановившие свою работу или терпящие убытки из-за карантинных мер. Пакет мер поддержки распространяется на предприятия общепита (кафе и рестораны), гостиничный бизнес, туристические фирмы, музеи, выставочные центры, фитнес-клубы, кинотеатры, детские развивающие клубы и другие компании сферы спорта, образования и отдыха.

«Открытие» стал первым российским банком, объявившим о поддержке предпринимателей в сложной экономической ситуации из-за пандемии коронавируса.

- Предприниматели сейчас особенно уязвимы и как никогда нуждаются поддержке, - подчеркнула заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова. - Наши клиенты выбрали «Открытие» в хорошее время, а мы поддержим их бизнес в непростое. Именно в таких ситуациях проявляет себя по-настоящему надежный партнер. Кредитные каникулы позволят малому и среднему бизнесу пройти сложный период и продолжить свое дело.

Клиенты банка - предприятиям малого и среднего бизнеса - могут воспользоваться отсрочкой платежей по основному долгу и процентам сроком до 3 месяцев без проведения финансового анализа деятельности. Чтобы получить отсрочку по кредитным платежам, предпринимателям необходимо обратиться к персональному менеджеру либо в службу поддержки банка «Открытие» по телефонам: 8-800- 444-44-55, +7(495)-224-44-55.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Открытая платформа от Mail.ru Group: все для жизни в ситуации с коронавирусом
В Госдуме прокомментировали проект об онлайн-осмотре пациентов
Российские туроператоры могут получить до 3,5 миллиардов рублей субсидий из-за коронавируса
Путин предложил ввести налог в 15% на выводимые за рубеж дивиденды
Миллион алых роз на помойку: в Нидерландах из-за ситуации с коронавирусом уничтожают горы цветов
Пособия по безработице увеличат с 8 до 12 тысяч рублей
Путин поручил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам
Путин: все льготы и пособия будут продлены автоматически
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Владимир Путин: Главный приоритет - жизнь и здоровье наших граждан
Перенос голосования по изменениям в Конституции РФ 2020: новая дата пока неизвестна
Коронавирус заблокировал огромное количество влюбленных в разных странах мира