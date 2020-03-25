Свекор Натальи Водяновой за день заработал 11 миллиардов долларов

Такие качели вам и не снились: из-за китайской заразы фондовые индексы то падают, то растут, на глазах меняя состояние богачей на десятки миллиардов долларов. Так, в один день, 25 февраля 2020 года, из-за паники на биржах богатейшие люди мира обеднели совокупно на 139 миллиардов. Тогда Бернар Арно, богатейший человек Европы, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (см. «Кстати») и будущий свекор супермодели Натальи Водяновой потерял целое состояние.

Однако, за последние сутки миллиардные убытки частично удалось отбить. Как пишет агентство Bloomberg, Арно на росте мировых финансовых рынков за последние сутки заработал 11,3 миллиарда долларов. И все равно, несмотря на это, его капитал на десятки миллиардов меньше, чем был до эпидемии. Так, в прошлом году состояние богатейшего человека Европы превысило 100 миллиардов долларов, после «черного дня» 25 февраля оно было уже 98,3 миллиарда, а сейчас составляет 70 миллиардов.

Напомним, летом во Франции должна состояться свадьба супермодели Натальи Водяновой и сына богача, 42-летнего Антуана Арно. Если торжество не отменят из-за коронавируса, на нем соберутся 300 гостей. Впрочем, эта свадьба скорее формальность: Водянова и Арно вместе уже 9 лет, воспитывают двоих совместных сыновей и троих детей модели от первого брака.

КСТАТИ

На чем зарабатывает Бернар Арно

Бернар Арно владеет империей LVMH - это крупнейший поставщик предметов роскоши в мире. Косметика и парфюмерия, супермодная одежда, обувь, сумочки и прочие аксессуары, часы, ювелирные изделия, элитный алкоголь…Целых 75 знаменитых брендов, включая Christian Dior, Givenchy, Kenzo, Fendi…

Арно выпускает эксклюзивное шампанское Champagne Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, коньяк Hennessy, шотландское виски Ardbeg, разнообразное изысканное вино. На собственной верфи изготавливает индивидуальные яхты для миллиардеров Feadship, владеет сетью элитных отелей Cheval Blanc, издательским домом (популярная газета Le Parisien, Tribune , Investir, журналы, радиостанция Classique, акции крупнейшего французского телеканала TF1).

У его империи свыше 4500 фирменных магазинов и бутиков в 70 странах, включая Россию.

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