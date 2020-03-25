51-летняя модель Хелена Кристенсен показала безупречную фигуру в откровенном купальнике

Датская супермодель Хелен Кристенсен показала, как проводят время во время самоизоляции в горах. 51-летняя звезда подиумов разместила в блоге фотографии в купальнике, вызвав всеобщий восторг.

Хелен Кристенсен попозировала в откровенном купальнике с глубокими вырезами по линии бедра на фоне лесного пейзажа. В кадре она стоит спиной, ухватившись за дерево, явив поклонникам свои упругие ягодицы и бесконечно длинные ноги. В свои за 50 с хвостиком красавица ничуть не потеряла модельных навыков, как, впрочем, и красоты.

Подписчики восхитились внешним видом модели. "Ты просто шикарна!", "Красотка, и купальник сидит идеально", "Хелен, тебе точно за 50?", "Ты очень красива", "Это тело 20-летней!", "Как такое возможно в ее возрасте?", - не верят своим глазам фолловеры.

Фигура у звезды, разменявшей шестой десяток, действительно на зависть многим. Даже хейтеры не смогли найти у Кристенсен ни одного недостатка.

helenachristensen Хелена Кристенсен в свои за 50 хвастается упругими ягодицами

Стоит отметить, что время карантина Хелена с семьей переживает на севере Штатов, где вокруг только лес и горы. Звезда специально уехала в глушь. Она ежедневно купается в горной реке. А утро начинает с короткой пробежки.

Хелена Кристенсен - легендарная супермодель 90-х. Ее карьера началась в 1986 году, когда девушка стала победительницей конкурса "Мисс Дания". Затем она отправилась на "Мисс Вселенная". Там ее и приметили модные скауты и фотографы. Вскоре модель переехала в Париж, где ее карьера стремительно пошла вверх. Ее называли самой красивой женщиной планеты. Фотосессия супермодели в 1994 году для Pirelli до сих пор считается одной из самых успешных за всю историю культового календаря.