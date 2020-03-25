Отсрочка бизнесу по кредитам из-за коронавируса в 2020 году: кому дадут и на какое время

Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам 25 марта обозначил те меры, которые помогут пережить период пандемии и связанные с этим экономические трудности. В частности, глава государства объявил о мерах поддержки тем предпринимателям, у которых есть кредиты в банках.

- Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев, - заявил президент. - Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей.

Бизнес инициативу главы государства поддержал. Но пока сдержанно. Чтобы радоваться, нужны подробности, которые позволят понять, кто получит поддержку от государства, а кто - нет.

- Конечно, никто не отменяет оплату по кредиту, просто ее перенесут на полгода. Но это все равно хорошо, - говорит Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере охраны труда. - Главное - чтобы не было половинчатых мер. Во-первых, как определить, кто пострадал от коронавируса и попал в сложную ситуацию? Как это доказать? Во-вторых, не получится ли так, что предприниматель попросит отсрочку и тем самым испортит себе кредитную историю?

Вопросов пока много. В ближайшее время должны появиться разъяснения от правительства и ЦБ. К примеру, кредитные каникулы для граждан будут предоставляться тем, у кого резко снизятся доходы (более чем на 30%), и тем, кто попадет в сложную жизненную ситуацию (например, из-за инвалидности или временной нетрудоспособности).

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