2020-03-25T18:59:24+03:00
Здоровье

Российская компания MIXIT переориентировала все производственные мощности под выпуск антисептических средств

«Лаборатория современной косметики» в связи с острой эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса выражает готовность обеспечить наличие средств в условиях повышенного риска заражения инфекцией до стабилизации ситуации
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Российская компания MIXIT «Лаборатория современной косметики» в связи с острой эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса переориентировала все производственные мощности под выпуск антисептических средств. MIXIT выражает готовность обеспечить наличие средств в условиях повышенного риска заражения инфекцией до стабилизации ситуации в стране.

Часть выпущенных средств компания MIXIT передаст безвозмездно в благотворительные фонды, с которыми реализует различные проекты: Верь в Мечту, Фонд Константина Хабенского, Дом с маяком и другие.

Линейка антисептических средств уже в свободной на продаже сайте компании https://mixit.ru/ и в магазинах по максимально доступным ценам. MIXIT гарантирует отсутствие инфляции несмотря на рост цен на сырье. Во всех магазинах бренда посетители могут продезинфицировать руки.

Анастасия Черданцева, генеральный директор MIXIT «Лаборатория современной косметики»: «Мы видим острую потребность общества в этих продуктах, хотим предложить настолько оптимальный вариант для российского потребителя, чтобы обеспечить все слои населения. Несмотря на огромную инфляцию на рынке сырья (в 7 раз) мы считаем своей миссией сохранить «докризисные» цены на аналоговые продукты».

На данный момент бренд MIXIT приостановил производство всех косметических продуктов, целиком и полностью посвятив ресурсы компании борьбе с коронвирусом. Антисептики выпускаются в разном формате от 30 до 100 мл в зависимости от тары, имеющейся в наличии, по средней цене 245 рублей за 50 мл:

Выпуск антисептических средств является для MIXIT социально направленной мерой очень низкой маржинальностью проекта.

MIXIT «Лаборатория современной косметики» последовали примеру других компаний и начали производить многоразовые специальные тканевые маски по 195 рублей за 1 штуку.

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