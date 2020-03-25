Крупные компании в борьбе с коронавирусом: что предприняли гиганты рынка

Российские металлурги - Северсталь, Норникель, Евраз, НЛМК и ММК и тд. запретили зарубежные поездки и свели к минимуму перемещению внутри страны. В Норникеле организована круглосуточная горячая линия для сотрудников, куда можно обратиться по любому, связанному с пандемией, вопросу. Компания также расширила функционал ситуационного центра Норникеля, который также в круглосуточном режиме принимает информацию о местоположении и жизненной ситуации сотрудников и оперативно оказывает помощь. Кроме того, Норникель выделил более 200 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования и препаратов для больниц и поликлиник в регионах присутствия.

Большая часть офисного персонала ведущих металлургических компаний переведены на удаленный режим работы с сохранением 100% оплаты труда. В офисах, судя по данным самих компаний, остается не более 30% сотрудников. Любопытно, что Норникель, к примеру, не разрешает данной категории пользоваться общественным транспортом: для них работает корпоративное такси. Компании дезинфицируют помещения, устанавливают тепловизоры на входе, временно отменяют бесконтактное алкотестирование.

Для сотрудников Норникеля, которые перешли на дистанционную работу, компания приобрела крупную партию ноутбуков. Лэптопами для своих сотрудников запаслись и в Евразе.

Однако не у всех есть возможность перейти в режим «офиса на дому». Те, кто остается «в поле» прибегают к другой стратегии. Пример - производитель и экспортер электроэнергии ИнтерРА. В случае неотложных командировок с посещением людных мест, компания выдает работникам средства защиты.

Ряд компаний создали специальные подразделения для оперативного реагирования. Например, как сообщают СМИ, в российском Unilever создан комитет по управлению инцидентами, куда входит ряд членов совета директоров. Комитет собирается дважды в неделю и обсуждает, как ситуация с коронавирусом влияет на бизнес-процессы: производство, закупку сырья и взаимодействие с партнерами и поставщиками, сообщил представитель компании. Аналогичное подразделение действует в Danone. Штаб оперативного реагирования создан в Норникеле. Как сообщает компания, в штаб, который возглавил первый вице-президент – руководитель блока корпоративной безопасности Сергей Барбашев, вошли топ-менеджеры Норникеля. Оперативные штабы созданы и на региональных площадках.