Вячеслав Никонов: Во всем мире мы вызываем удивление - у нас и народ спокойнее, и власть - адекватнее

- Вячеслав Алексеевич, какое впечатление на вас произвело Обращение Президента по поводу эпидемии коронавируса?

- Президент обратил внимание на три главных проблемы, которые, собственно, и вызваны нынешней ситуацией, связанной с коронавирусом. Прежде всего это распространение самой инфекции, которую очень трудно остановить. И здесь самая радикальная мера, которую предложил Президент - каникулы для всей страны на следующей неделе. Что, я думаю, сможет каким-то образом остановить эту волну или притормозить ее.

Вячеслав Никонов, глава Комитета Госдумы по образованию: «Во всем мире мы вызываем удивление - у нас и народ спокойнее, и власть - адекватнее» 00:00 00:00

Вторая проблема – это падающие доходы граждан, что очевидно. Сейчас многие предприятия оказались в тяжелом положении. И поэтому, безусловно, важно поддержать людей в этой ситуации, прежде всего через пособия, ну и через дополнительные выплаты.

- Так ведь сами предприятия на грани разорения. Особенно – малый бизнес, сфера обслуживания.

- Верно, так что третье – это, собственно, положение предприятий, на которых люди работают. Очень многие из них сейчас вынужденно закрываются по карантинным соображениям. И для них предполагается целый пакет налоговых послаблений и возможность шестимесячной отсрочки по выплате кредитов. Что является серьезным подспорьем. Если эти меры будут недостаточными, я уверен, будут приниматься и другие. Во всяком случае, это тот пакет, который должен позволить приостановить волну коронавируса и поддержать российскую экономику на плаву.

- Вы – член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Президент сказал, что сроки голосования будут перенесены.

- Этот вопрос уже обсуждался. Действительно, очевидно, и Путин это подчеркнул, на первом месте должны стоять интересы здоровья людей. И именно это и ставится во главу угла. Если это голосование может создавать повышенные риски с точки зрения распространения эпидемии, то лучшего его отложить. При всей важности той работы, которая была проведена, в том числе и нашей рабочей группой. Да и сам президент в этой работе активно участвовал. Тем не менее, спешки в принятии этих поправок в Конституцию, которые оправдывали бы риски, связанные с распространением болезни, конечно же, не может быть.

- Как вы оцениваете шаги Министерства просвещения, вообще правительства, нашей власти? А именно то, что, начиная с детских учреждений, заканчивая вузами, всех распустили на домашнее образование?

- Их не распустили. Действительно, сейчас дети учатся дистанционно. Это большой вызов и для них, и для родителей. Я это ощущаю на себе в разных качествах. И как родитель, у которого дети сейчас сидят дома и учатся дистанционно, ну и как декан факультета государственного управления в МГУ, где надо было перевести на дистант те 244 курса, которые в этом семестре читают наши преподаватели студентам. Должен сказать, что это было не так просто. Но в заслугу могу поставить, что нам это удалось сделать за два-три дня, тогда как Гарварду потребовалось две недели.

- А почему дистанционную работу начали вводить именно со школ и ВУЗов?

- Это вынужденная мера. Вирус в молодежной среде, да еще скученной, мог бы распространяться очень быстро. Отсюда опасность заражения для всех остальных. Это первые меры, которые предпринимали во всех без исключения странах - переход на дистанционное образование там, где это возможно. У нас это возможно. И даже лучше, чем в Гарварде, потому что, я точно могу сказать, что у нас интернет быстрее, чем в США.

- Может, студентам понравится так учиться, да и оставим все как есть?

- В чем-то это стимулирует процесс нашей цифровизации. Многие преподаватели, особенно старшего возраста, с удивлением открыли для себя возможности такого интернет-образования. И многим из них это нравится. Это новый опыт. Конечно, это не заменит полноценного образования, которое дают вживую. Никто не заменит живое общение. Но, во всяком случае, это позволит освоить в значительной части те образовательные программы, которые должны получить учащиеся в школах и студенты в ВУЗах.

- В эти дни мы наблюдаем за всеми мировыми лидерами, я имею в виду и Трампа, и Джонсона, и других. И Владимира Путина, который посетил инфекционную клинику в Коммунарке. Сегодня, услышав анонс про Обращение Президента к народу, некоторые подумали, что будет объявлено чрезвычайное положение. А тон обращения был спокойный, уверенный. Как мы смотримся сейчас на фоне других стран, где поведение лидеров порой выглядит несколько истеричным, нервным, а то и безысходным?

- На фоне других стран мы вызываем сейчас удивление. Потому что, с одной стороны, действительно, для такой огромной страны, как Россия, которая к тому же граничит и с Евросоюзом, и с Китаем, основными очагами заражения, у нас весьма низкие пока цифры заболевших. И практически нулевая смертность. Поэтому да, все с удивлением смотрят, как это России удается. Мы достаточно спокойно, в сравнении с другими странами, сами реагируем на эту ситуацию, власть предпринимает адекватные меры, шаги.

- А медицина-то наша справится с вызовом?

- Не надо забывать, что у нас очень сильные традиции эпидемиологической службы. Во время второй мировой войны у нас не было эпидемий. Это было колоссальное достижение. И с тех пор мы держимся. Антиэпидемиологические меры предпринимаются очень активно и грамотно, взвешенно. Причем даже в то время, когда и нет никаких эпидемий. В частности, наши врачи постоянно предостерегали население и докторов от злоупотребления антибиотиками. В Европе первое, что врачи прописывали всегда при ОРВИ, это антибиотики. А они ведь отключают иммунную систему. И сейчас выясняется, что иммунная система у большого количества европейцев просто не работает. И это во многом объясняет количество смертей. Во всяком случае, это одна из наиболее логичных версий, почему там такая высокая смертность.

- Среди причин некоторые аналитики называют как беспечность населения, так и панические настроения.

- Действительно, российская власть предпринимает меры спокойно. Путин всегда… ему свойственен разумный риск. Никто из лидеров не ходил по тем больницам, где находятся зараженные коронавирусом. Путин это сделал. И я думаю, это все отметили. Россия остается одной из немногих стран, которые предлагают свою помощь другим государствам. Все страны замкнулись в себе. Трамп вообще не говорит, не думает о том, что происходит в остальном мире.

- А вот Китай активно подключился к спасению европейцев.

-Да, это так. Но Россия предоставила возможность для проведения анализов на коронавирус большой группе стран, практически всему СНГ, Венесуэле и другим государствам, которые были лишены этой возможности в силу своей международной изоляции или других причин.

- В Италию наши военные эпидемиологи полетели.

- Помощь Италии беспрецедентна. Это серьезная поддержка в том районе, где создалась самая тяжелая эпидемиологическая обстановка, в Бергамо, где люди уже каждый день умирают сотнями.

- А есть недовольные: мол, самим не хватает.

- Причем это очень мудрое решение. Как в борьбе с террором. Надо бороться с врагом там, где он находится. Враг – вирус – он там. К нам в значительной степени эта зараза шла из Италии. При этом нашим врачам надо набраться боевого опыта, если хотите, для них это учения такие в условиях жесткой боевой обстановки. Абсолютно бесценный опыт. Плюс возможность проверить те фармакологические средства, которые можно будет использовать в борьбе с конкретным вирусом.

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