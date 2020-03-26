Анекдоты: Настал момент, когда можно спасти мир, сидя дома в пижаме
У меня начинается паника из-за отсутствия у меня паники во время общей паники...
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Огромное спасибо нашему правительству. Если бы не моя нищенская зарплата, я бы мог, не дай бог, оказаться в Италии, Испании или в Китае.
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- В Древнем Риме некоторым рабам разрешалось иметь своих рабов.
- Теперь это называется менеджер среднего звена.
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Суровые челябинские полицейские задержали дерево.
По их словам, у дерева был ствол.
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Шутка из интернета.
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Гаишник останавливает машину за превышение скорости.
Водитель:
- Я не могу превысить скорость.
- Почему еще?
- Я к теще еду…
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В магазинах появились кассы самообслуживания. А это значит, что после филфака шансов найти работу стало еще меньше.
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Влюбился - это когда стоишь как идиот около женского туалета с женской сумкой в руках и рад.
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Говорят, что женская дружба - это туфта, а мужская - это круто. Между тем Онегин застрелил своего другана на дуэли, а Татьяна с Ольгой даже не поссорились...
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Казалось бы, зачем убийце убивать убийцу убийцы, но Донцову уже было не остановить...
ИСТОЧНИК KP.RU