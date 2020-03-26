2020-03-25T19:51:41+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Настал момент, когда можно спасти мир, сидя дома в пижаме

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У меня начинается паника из-за отсутствия у меня паники во время общей паники...

* * *

Огромное спасибо нашему правительству. Если бы не моя нищенская зарплата, я бы мог, не дай бог, оказаться в Италии, Испании или в Китае.

* * *

- В Древнем Риме некоторым рабам разрешалось иметь своих рабов.

- Теперь это называется менеджер среднего звена.

* * *

Суровые челябинские полицейские задержали дерево.

По их словам, у дерева был ствол.

* * *

Шутка из интернета.

Шутка из интернета.

* * *

Гаишник останавливает машину за превышение скорости.

Водитель:

- Я не могу превысить скорость.

- Почему еще?

- Я к теще еду…

* * *

В магазинах появились кассы самообслуживания. А это значит, что после филфака шансов найти работу стало еще меньше.

* * *

Влюбился - это когда стоишь как идиот около женского туалета с женской сумкой в руках и рад.

* * *

Говорят, что женская дружба - это туфта, а мужская - это круто. Между тем Онегин застрелил своего другана на дуэли, а Татьяна с Ольгой даже не поссорились...

* * *

Казалось бы, зачем убийце убивать убийцу убийцы, но Донцову уже было не остановить...

ИСТОЧНИК KP.RU

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