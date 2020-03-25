2020-03-25T20:33:09+03:00
Экономика

Сергей Раевский - о мерах против коронавируса: Каникулы важны в первую очередь для людей, а значит, опосредованно, и для экономики

Профессор РАНХиГС объяснил, почему лучше сейчас сходить на неделю в оплачиваемые выходные, чем потом на месяц-два оказаться выбитым из колеи
Игорь ЯКУНИН
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Среди мер, предложенных президентом - объявить следующую неделю, с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля, нерабочей. Мы попросили прокомментировать это решение профессора РАНХиГС Сергея Раевского.

- Недельные каникулы — благо для кого?

- В первую очередь ,для людей. Сингапур в марте закрыл все предприятия, банки, передвижения, границы. И за две недели практически справился с пандемией. Это было решение их главы государства. И стало благом для дисциплинированных сингапурцев. Конечно, это решение социально-экономическое. Что хорошо для людей, в конечном счете будет хорошо и для экономики. Все имеет свою цену. Если бы мы за эту неделю потеряли сколько-то (тысячи, миллионы?) заболевших работников — ущерб оказался бы выше, чем оплата этого недельного простоя. Одна оплата долгих больничных могла бы оказаться выше.

И продолжи мы все «героически трудиться» в ситуации эпидемии - мы бы все равно теряли темпы, экономика все равно бы замедлялась.

- В году у нас дважды происходят долгие выходные — новогодние и майские...

- Да, но они предусмотрены бюджетом, эффект от них просчитан. А эти апрельские каникулы бюджетом предусмотрены быть не могли. Они вынуждены — и потому необходимы. Потери, конечно, будут. Но чем дисциплинированнее мы выполним этот недельную паузу в работе, без попыток совершения трудовых подвигов — тем легче нам будут выйти из этого кризисного состояния.

Путин: Объявляю следующую неделю нерабочей - с субботы 28 марта по 5 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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