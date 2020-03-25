«Металлоинвест» подарит Новотроицку спортивный комплекс

Компания «Металлоинвест» продолжает развивать объекты социальной инфраструктуры Новотроицка. В этом городе Оренбургской области находится крупнейший металлургический комбинат Металлоинвеста - АО «Уральская Сталь. В течение многих лет предприятие успешно сотрудничает с правительством региона и администрацией города. Ежегодно заключается трехстороннее соглашение, в котором утверждается программа мероприятий социально-экономического партнерства.

В 2020 году инвестиции сторон составят 934 млн рублей, из которых 503 млн рублей – вклад Оренбургской области, 381 млн рублей – Металлоинвеста (в лице Уральской Стали), 50 млн рублей – Новотроицка.

- Все обязательства, которые брали на себя Металлоинвест, правительство области и администрация Новотроицка в прошлом году, выполнены в полном объеме, - заявил губернатор Оренбургской области заявил Денис Паслер. – В этом году среди приоритетов партнерства - формирование комфортной городской среды, традиционная поддержка здравоохранения, образования и спорта. Металлоинвест – надежный партнер области. Компания не только поддерживает, но и самостоятельно инициирует важные для города и региона социальные и инфраструктурные проекты.

В этом году компания сосредоточится на строительстве многофункционального спортивного комплекса. В плане также продолжение ремонтных работ в ДЮСШ-1 и на стадионе «Юность», а также модернизация системы водоподготовки бассейна «Волна». После капитального ремонта свои двери откроет Гимназия № 1. 65 млн рублей пойдет на капитальный ремонт Больницы скорой медицинской помощи.

Чтобы исполнить запланированное Правительство Оренбургской области в 2020 году выделит средства на капитальный ремонт домов на улице Советская, содержание и ремонт автодорог, капремонт МОАУ «Лицей №1». Средства также направят на капитальный ремонт здания библиотеки семейного чтения на Уральской улице, оборудование и поддержку специальной школы-интерната.

Компания, в свою очередь, продолжит оказывать поддержку базовым учебным заведениям Уральской Стали - новотроицкому филиалу НИТУ «МИСиС» и новотроицкому политехническому колледжу.

- Благодаря активной социальной политике Металлоинвеста и поддержке правительства региона мы имеем возможность кардинально улучшать наш город, - отметил глава Новотроицка Дмитрий Буфетов. - Реализуем актуальные для жителей мероприятия – благоустройство городских территорий, ремонт спортивных объектов и школ. Сотни миллионов рублей вкладываются в инфраструктуру, которая формирует новый облик города.

Металлоинвест намерен продолжать корпоративные программы развития территорий: «Сделаем вместе!», «Откликнись!», «Наши городские инициативы», «Наши чемпионы». В реализации проектов в области культуры и спорта компании помогает фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». С его помощью в Оренбурге будет представлена выставка русской живописи из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, а в Новотроицке состоится фестиваль уличных театров, искусства и творчества.

«СКАЗАНО»

- Наш приоритет – устойчивое развитие регионов, в которых работают наши предприятия, живут сотрудники и их семьи, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. - Объединение ресурсов всех сторон позволяет эффективно решать задачи по повышению качества жизни в Новотроицке. Уральская Сталь продолжает поступательное развитие и техническое перевооружение. В 2019 году платежи комбината в консолидированный бюджет Оренбургской области составили около одного миллиарда рублей. Еще 373 миллионов мы направили на реализацию важных для города мероприятий и программ.