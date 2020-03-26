2020-03-26T02:34:07+03:00
Звезды

«Вот такие сексуальные упражнения!»: Пригожин рассказал, чем Валерия занимается на карантине

Продюсер и певица не скучают дома во время вынужденной изоляции
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Иосиф Пригожин и Валерия не скучают на карантине.Иосиф Пригожин и Валерия не скучают на карантине.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Концерты отменены, гастроли вычеркнуты из рабочего графика: российский шоу-бизнес дружно отправился на карантин. Сидя дома, знаменитости стараются провести неожиданный отпуск с пользой для души и тела. Кто-то просто релаксирует на диване за просмотром любимых сериалов, кто-то – запоем читает книжки, которые давно откладывал на потом. Ну а Валерия решила не расслабляться и активно тренируется. В Инстаграме поклонники часто спрашивают 51-летнюю певицу, в чем секрет ее потрясающей формы. «Я тренируюсь каждый день по 90 минут», - ответила артистка в комментариях.

Супруг звезды Иосиф Пригожин решил показать, как проходят тренировки Валерии. Он снял супругу во время занятий спортом и выложил ролик в Инстаграм. На видео Валерия лежит на коврике и упорно качает пресс.

- Вот такие сексуальные упражнения! – комментирует в видео Пригожин, снявший жену с неожиданного ракурса.

Упорству Валерии можно только позавидовать. Фото: кадр видео.

Упорству Валерии можно только позавидовать. Фото: кадр видео.

В ответ Валерия замечает, что вовсе не считает эти упражнения сексуальными. А поклонники артистки в комментариях советуют Иосифу отправиться к жене на коврик и тоже качать пресс. Валерия тоже не упускает случая подколоть супруга и напомнить ему, что он отлынивает от тренировок. «А кто только что на дорожке бегал?» - парирует в ответ продюсер.

Сейчас Валерия занимается дома вместе с личным тренером: занятия проходят по видеосвязи. Певица очень серьезно отнеслась к режиму самоизоляции и почти все время проводит, не выходя из стен своего жилища. Валерия даже отказалась от личных контактов с пожилой мамой, опасаясь нечаянно заразить ее. Певица общается с мамочкой по видеосвязи, но сама не приезжает.

- Мы маму изолировали от посетителей совершенно. Пакеты с продуктами и всем необходимым ставим под дверь. Конечно, хочется прийти, пообщаться, но пока опасаемся. Это очень опасно, - рассказала певица в Инстаграме.

Валерия даже отменила визиты домработницы для себя и мамы. По хозяйству звездное семейство теперь справляется без помощи посторонних. При этом певица признается, что дома ей всегда есть чем заняться.

- Вот совершенно не скучно дома, успеть бы все дела переделать. Мечтала книг много прочитать, но что-то не получается, только поздно вечером удается взять чтение в руки, - рассказала артистка.

prigozhin_iosifprigozhin_iosif
Пригожин показал "сексуальные упражнения" Валерии.
3017 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Семья пропавшего в Иране экс-агента ФБР Левинсона заявила, что он умер в тюрьме
Цена на нефть марки Brent выросла до $30,05
Срок приема заявок на участие в конкурсе президентских грантов продлили до 6 апреля
ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 414 тысяч
Умершие от коронавируса на Украине: в Сумской области скончалась еще одна женщина
Минобороны: В России для борьбы с коронавирусом создали специализированные группировки войск
ЦБ готовит изменения для заемщиков, чей доход сократился на 30%
Музыкант Борис Гребенщиков записал видеообращение с призывом оставаться дома
Истребитель Су-27 ВКС РФ пропал с радаров во время полета над Черным морем
В Самарской области из больницы выписали 17 человек, контактировавших с коронавирусным больным
Иммунолог рассказал, как отразится "неделя выходных" на здоровье россиян
Главный инфекционист Минздрава РФ призвала россиян не заниматься самолечением
Вице-премьер Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом
Собянин: «Из Куршевеля нам привезли просто чемодан вирусов»
Собянин: «На складах торговых сетей запаса продуктов достаточно»
Собянин: «В Москве готовим около 5 тысяч коек для больных коронавирусом»
Указ Путина о нерабочей неделе: кто будет работать в выходные
Собянин: «За последние 10 дней в Россию въехало около 1 миллиона человек из зараженных коронавирусом стран»
Собянин: «На объявленную неделю выходных закроем в Москве торговые центры и рестораны»
Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность повышение цен на бензин