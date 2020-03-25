«Мне кололи гель и испортили лицо, появилась асимметрия»: теперь Виктория Боня сама начала продавать процедуры красоты

Виктория Боня в Каннах на карантине много занимается спортом, пьет для укрепления иммунитета горячую воду с лимоном – считает, что это помогает ей укреплять иммунитет. 40-летняя экс-звезда «Дома-2» воспитывает дочь Анджелину, а ее бывший любимый мужчина и отец девочки состоятельный бизнесмен Алекс Смерфит помогает растить ребенка.

Виктория Боня колесит по миру: то она в России, то в Англии, а теперь рядом с дочкой во Франции. Кстати, на днях Вика отметила день рождения дочери. Потом побывала на грандиозной вечеринке на Лазурном берегу – Алекс Смерфит позвал Вику отпраздновать свое 35-летие.

Виктория Боня позиционирует себя как бизнесвумен, которая прилично зарабатывает. Вика занимается сразу несколько видами бизнеса: торгует вещами своего бренда через интернет-магазин (у нее в соцсетях более шести миллионов подписчиков – потенциальных клиентов). Еще у нее есть «онлайн» школа, где Боня учит разному. К примеру, в конце марта стартует видеомарафон «Женщина на миллион» - как стать уверенной, полюбить себя, притягивая деньги и правильных мужчин: цена за курс «стандарт» 15900 рублей, «вип» - 39900 рублей.

Сейчас продажи одежды падают, поэтому Боня стимулирует их многочисленными конкурсами, а также придумала еще один вид заработка. Звезды со всего мира в соцсетях бесплатно развлекают и стараются быть полезными людям на карантине - дают концерты, ведут тренировки, курсы кулинарии и т.п. А Боня на карантине с сегодняшнего дня продает 30-минутную гимнастику: призывает подписчиков «качать мышцы лица». Начала с «прокачки» глаз. Три занятия по 30 минут Боня отдает за «символическую», по ее словам, плату: 790 рублей. Далее пройдется по остальным «частям тела»: шея, овал лица… Оказывается, Виктория и такие уроки умеет давать.

victoriabonya Виктория Боня

Только Вика объявила о «марафоне на время карантина, чтобы провести время с пользой», как за пару часов записалось уже 350 человек. Так что у Бони наберется студенток 30 – 40 тысяч. Она обещает учить гимнастике для красоты и молодости глаз и кожи вокруг них.

Накануне марафона красоты, Боня разоткровенничалась с подписчиками: «Помнится в свои 26 лет я ходила закалывала себе носогубки – мне испортили лицо, сделали асимметрию. Закалывала гель (в этот момент Боня показывает в видео на область под глазами) - это потом скатывалось, превращалось в мешки… Позже я поняла, что кроме собственных мышц ничего не будет так держать и придавать красивый молодой вид моим глазам, моей коже. Начнем занятия с глаз, потом будут упражнения для шеи».

victoriabonya Виктория Боня

Виктория так оправдывает плату за 30 минутную гимнастику в собственном исполнении: «Для вас это символическая стоимость входа, как тренеру в спортзале вы платите, чтобы взяли ответственность за свой результат и были замотивированы. Достаточно даже двух дней для первых результатов… Вы увидите результат. Стоимость символическая - 10 евро. Сможете потом делать сами. Знаю, что вы мне доверяете в бьюти-индустрии».

Боня рекомендует себя как отличного тренера по гимнастике для лица: «Прежде чем что-то подтягивать и подкалывать – попробуйте сделать это сами без вмешательств!» А вы верите, что на лице Виктории результат омолаживающей гимнастики, и ничего не подтянуто и не подколото?