Выплаты узникам нацистских концлагерей к 75-летию Победы в 2020 году: кому положены, как получить, когда поступят

Президент России Владимир Путин поручил предоставить выплаты узникам нацистских концлагерей к 75-летию Победы в 2020 году досрочно – уже в апреле, до майских праздников. Сумма единовременной денежной выплаты для тех, кто в годы Великой отечественной войны в тылу прошел ужасы фашистских лагерей смерти, тюрем и гетто, составит 50 тысяч рублей.

Выплаты ветеранам к юбилею Победы в 2020 году раньше обычного, не ожидая 9 мая, стали одной из мер поддержки населения, о которых Владимир Путин рассказал во время своего обращения к россиянам 25 марта.

Стоит отметить, что для того, чтобы получить эти единовременные выплаты, пожилым людям не придется писать никаких заявлений, собирать справки с документами и куда-нибудь ходить, стоять в очередях: деньги автоматически будут начислены вместе с обычными пенсиями.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России выпустил Указ о единовременной выплате ветеранам в связи с юбилеем Победы 7 февраля.

Потом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что право на выплату к Дню Победы есть у всех ветеранов вне зависимости от места проживания. Никаких документов собирать не нужно – деньги передадут тем, кто имеет на них право, вместе с пенсией.

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