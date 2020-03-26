Врачи больницы в Коммунарке будут консультировать коллег по самым сложным случаям с помощью видеосвязи

Столичная больница в Коммунарке на сегодня является главным в России медучреждением по коронавирусу - именно сюда доставляют пациентов с возможными осложнениями. Здесь находится большая часть москвичей, у которых уже диагностировано заболевание. Постепенно увеличивается число регионов в России, где диагностирован COVID-2019 (по состоянию на 26 марта: 840 заболевших в 56 регионах). Поэтому теперь врачи Коммунарки, получившие за эти дни новый важный опыт, будут консультировать своих коллег из других городов.

«Являясь городским консультативным центром для критических больных с COVID сегодня апробируем вариант устройства для дистанционной консультации в COVID-центрах», - написал главврач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в фейсбуке.

По данным «КП», речь идет о вариантах взаимодействия с врачами в разных регионах России.

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Напомним за последние сутки в Москве коронавирус выявили еще у 136 человек. Всего с 4 марта, когда был диагностирован первый россиянин с коронавирусом, заболевших уже более 540. 15 пациентов уже выписали.

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