Вирусам в России тяжело прижиться

По работе нередко я ездил в места глухие. Мерз там в сырых палатках. В зной, обливаясь потом, прыгал в студеный омут. И никогда при этом вирусную инфекцию не ловил, как не ловили ее и люди, что пребывали рядом. Как-то зимой прилетел в Саяны, где предстояло жить с геологами в холодной монгольской юрте. Еще в самолете тогда почуял, что вирус берет за горло, и уже на базе пришлось пожаловаться на хворь.

- Ерунда, - сказали геологи, - ща вылечим.

Посадили к буржуйке жаркой, положив на нее несколько сосновых полешек.

- Дыши!И дым от сосновых чурок впрямь уничтожил вирус за считанные часы. Прочистил легкие.

Потом замечал я уж много раз, что лесные люди практически не болеют вирусами, потому как деревья хвойные вырабатывают сильнейшие антисептики, убивающие не только вирусы, но и микробов.

Николай Варсегов полагает, что наша страна легко переживет коронавирус в силу своих природных особенностейФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Если в городе в жаркий день вы с утра помоетесь и наденете чистенькую рубашку, то к вечеру, извините уж, почуете неприятный запах. В тайге, обливаясь потом, можно бродить неделю, но микрофлора ваша особо не разгуляется в условиях антисептика. И я так думаю, если в городе росли бы деревья хвойные, то вирусные инфекции, как и другие хвори среди горожан резко снизились бы.

Вот ученые тут сейчас гадают: почему-де коронавирус разбушевался на широте Уханя, Италии, Ирана, Испании? Да может быть оттого и разбушевался, что хвойные там практически не растут. Или растут в горах. А основная их территория от Заполярья и до 42 широты. Это примерно до линии Сочи — Хоккайдо (север Японии). И вот пока что, как наблюдаем мы, выше то этой линии коронавирус особо не проявился. А в нашей хвойной Сибири, несмотря на близость ее с Китаем, коронавируса практически нет совсем. Не странно ли?

Я это к тому пишу, что может стоило бы товарищам ученым обратить внимание на сей факт. Повернуться лицом к природе, изучить, как деревья хвойные охраняют здоровье наше. И ударить их эликсирами, благовониями по коронавирусу.

А что думает наука?

Наталья ВАРСЕГОВА

Теория мужа показалась мне любопытной. И я изложила ее известному фармакологу Александру Эдигеру. Вот что он ответил.

- Сейчас одной из интереснейших и магистральных направлений изучения иммуномодуляторов – это хвоя лиственницы, пихты и полифенола, который оттуда извлекается. Есть несколько препаратов, которые из этого уже сделаны. И это, скажу вам, бомба! Речь идет не о прямом антивирусном эффекте, а о невероятной стимуляции иммунитета как такового. Главное, чтобы был правильно извлечен экстракт и была высокая концентрация полифенолов.

- Эффективность этих препаратов еще не доказана испытаниями?

- В формальной медицине понятие иммуномодулятор считается неприличным. То есть несмотря на то, что огромное количество веществ выделено из грибов, хвойных, стенок дрожжевых клеток являются очевидными иммуномодуляторами – препаратами, воздействующими на иммунитет, никакого лекарственного препарата из них не создано. Есть одобренные БАДы, но это не лекарства. Как медик, я их использую. Для коронавируса нет вакцин и специфической профилактики. Значит, надо искать неспецифическую. И такой профилактикой может быть хвоя, потому что ее полифенолы являются, повторюсь, мощными иммуномодуляторами.

Я благодарю Александра Владимировича и от себя добавлю. У меня на родине в Сибири испокон веков самым лечебным деревом среди хвойных считается кедр. Кедровая живица — сильнейший антисептик. С ее помощью и поныне лечат простудные, вирусные заболевания. От тех же хворей используют и пихтовое масло.

Нельзя утверждать, конечно, что и лекарство от коронавируса надо искать в хвойных деревьях. Но обратить внимание на их стимулирующие и целебные свойства следует.