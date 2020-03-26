2020-03-26T12:44:24+03:00
Спорт

Конор Макгрегор пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Ранее у известного бойца UFC из-за болезни умерла тетя Энн
Сергей КИРИЛЛОВ
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Сканадальный боец смешенного стиля Конор Макгрегор стал на путь исправления. Он опубликовал у себя в Твиттере переписку с министром финансов Ирландии, в которой сообщает, что жертвует большую сумму на борьбу с пандемией.Сканадальный боец смешенного стиля Конор Макгрегор стал на путь исправления. Он опубликовал у себя в Твиттере переписку с министром финансов Ирландии, в которой сообщает, что жертвует большую сумму на борьбу с пандемией.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сканадальный боец смешенного стиля Конор Макгрегор стал на путь исправления. Он опубликовал у себя в Твиттере переписку с министром финансов Ирландии, в которой сообщает, что жертвует большую сумму на борьбу с пандемией.

"Я готов приобрести средства индивидуальной защиты на сумму 1 млн фунтов, они будут размещены в тех больницах, где это потребуется", - написал Макгрегор.

Объявить об этом Конор собирался еще на прошлой неделе, но этому помешала смерть его тети Энн Мур, которая, как сначала сообщили, скончалась от коронавируса. Но потом стало известно, что она умерла от естественных причин.

"Я должен был сказать миру о своем пожертвовании. С гордостью привел с собой в студию семью и, сидя в кресле, готовился к прямому эфиру. Мне позвонили и сообщили о смерти моей любимой тетушки Энн. Я больше не мог жить. Это тупой вирус. Что за ерунда происходит?!", - недоумевал Макгрегор.

Напомним, что бывший водопроводчик сейчас является самым богатым бойцом ММА. Его капитал составляет более 120 млн долларов. Больше всего Макгрегор заработал на поединке с непобедимым боксером Мейвезером – более 80 млн долларов. 26 млн ему принес бой с Хабибом Нурмагомедовым. Любопытно, что оба этих самых кассовых боя в своей карьере Конор проиграл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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