2020-03-26T14:35:16+03:00
Происшествия

Задержан бывший боевик, который участвовал в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 российских десантника

Он семнадцатилетним принимал участие в нападении на наших военных [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
В ведомстве подчеркнули, что для всех членов банды уголовная ответственность за содеянное – вопрос времениВ ведомстве подчеркнули, что для всех членов банды уголовная ответственность за содеянное – вопрос времениФото: оперативная съемка
Изменить размер текста:

Сотрудники ФСБ России руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжается розыск всех участников нападения на военнослужащих 6 парашютной десантной роты 104 полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ.

- В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении 37-летнего уроженца Чеченской Республики Башаева Майрбека, не понесшего за это уголовного наказания. Он задержан во Владимирской области и доставлен в орган предварительного следствия для проведения следственных действий по статьям 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК России и избрания меры пресечения - заключение под стражу, - сообщили в ФСБ России.

Отметим, что когда Майрбек стрелял в российских десантников ему было 17 лет.

- Мероприятия по розыску других участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются, - сообщает СК России.

Напомним, нападение на военнослужащих 6 парашютной десантной роты 104 полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ произошло в период с 29 февраля по 1 марта 2000 г. в окрестностях с. Улус-Керт Шайтойского района Чеченской Республики, в результате которого погибло 84 десантника.

Кстати, ранее следствием была установлена причастность к этому преступлению 26 лиц. Из них 14 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении 5 лиц уголовные дела рассматриваются судами.

- Среди осужденных имеются и иностранные граждане. Это гражданин Ливии Сулейман Ухейда, состоявший в банде на территории Чеченской Республики с 1995 по 2011 годы. Он являлся заместителем Хаттаба, в 2007 году шариатским судьёй запрещенной на территории России террористической организации «Имарат Кавказ». Также осужден гражданин Украины – член запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО Александр Малофеев, который был добровольцем из числа украинских националистов, - перечислила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве подчеркнули, что для всех членов банды уголовная ответственность за содеянное – вопрос времени.

Сотрудники ФСБ задержали бандита через 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
60% работников нравятся режим вынужденной удаленки
Минобороны: Китай в благодарность за помощь передал России миллион масок
Исследование показало, что россияне слушают во время работы на удаленке из-за коронавируса
Роскосмос не планирует переносить возвращение космонавтов с МКС на Землю из-за коронавируса
Путин положительно оценил идею продления моратория на проверки бизнеса
За неделю медицинские маски подешевели в 15 российских регионах
В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли для посещения храм Гроба Господня
Путин призвал ужесточить ответственность за контрафактные лекарства
Путин назвал важнейшей задачей сохранение здоровья граждан
Налог на вклады свыше 1 миллиона рублей в России. В Кремле уточнили характер меры
Курс доллара на 27 марта 2020 года: официальные данные ЦБ РФ
Песков: в России де-факто нет эпидемии коронавируса
«Все, что вы скажете, будет услышано»: Путин начал встречу с предпринимателями
Курс евро на 27 марта 2020 года: официальные данные ЦБ РФ
Госпитализированный ресторатор Александр Соркин рассказал о своем состоянии
Один из сотрудников ФАС госпитализирован с подозрением на коронавирус
Итальянский священник насмешил прихожан во время онлайн-службы
Итальянская медсестра, заразившаяся коронавирусом, покончила с собой
Оперативный штаб Тюменской области: регион не станет источником распространения COVID-19
Ксения Собчак рассказала, что результат теста на коронавирус ее матери Людмилы Нарусовой - отрицательный
Стоимость электроэнергии для фермеров могут снизить в три раза
Мишустин поручил обеспечить скорейшее возведение инфекционных центров для военнослужащих
Отдельные операционные и резервы лекарств: для украинских чиновников готовят VIP-палаты
10% россиян отменили планы на отпуск из-за коронавируса
Сенат США одобрил выделение 2 трлн долларов для помощи экономике из-за коронавируса
Адвокат Добровинский посоветовал не прикрываться коронавирусом, чтобы не платить по кредитам
На электроподстанции в Москве прогремел взрыв
Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18