Задержан бывший боевик, который участвовал в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 российских десантника

Сотрудники ФСБ России руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжается розыск всех участников нападения на военнослужащих 6 парашютной десантной роты 104 полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ.

- В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении 37-летнего уроженца Чеченской Республики Башаева Майрбека, не понесшего за это уголовного наказания. Он задержан во Владимирской области и доставлен в орган предварительного следствия для проведения следственных действий по статьям 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК России и избрания меры пресечения - заключение под стражу, - сообщили в ФСБ России.

Отметим, что когда Майрбек стрелял в российских десантников ему было 17 лет.

- Мероприятия по розыску других участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются, - сообщает СК России.

Напомним, нападение на военнослужащих 6 парашютной десантной роты 104 полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ произошло в период с 29 февраля по 1 марта 2000 г. в окрестностях с. Улус-Керт Шайтойского района Чеченской Республики, в результате которого погибло 84 десантника.

Кстати, ранее следствием была установлена причастность к этому преступлению 26 лиц. Из них 14 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении 5 лиц уголовные дела рассматриваются судами.

- Среди осужденных имеются и иностранные граждане. Это гражданин Ливии Сулейман Ухейда, состоявший в банде на территории Чеченской Республики с 1995 по 2011 годы. Он являлся заместителем Хаттаба, в 2007 году шариатским судьёй запрещенной на территории России террористической организации «Имарат Кавказ». Также осужден гражданин Украины – член запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО Александр Малофеев, который был добровольцем из числа украинских националистов, - перечислила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве подчеркнули, что для всех членов банды уголовная ответственность за содеянное – вопрос времени.