2020-03-26T15:45:54+03:00
Общество

Старшеклассники получили возможность бесплатно готовиться к ЕГЭ и ОГЭ онлайн

Школьникам помогут репетиторы образовательной платформы МТС
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Компания МТС на базе собственного сервиса для дистанционного обучения Smart University запускает бесплатные онлайн-уроки для подготовки к государственным экзаменам по математике, русскому и английскому языкам.

Чтобы поддержать учеников 9-11 классов, которые из-за перехода школ на дистанционное обучение столкнулись с риском провалить экзамены, до 23 мая МТС открыла доступ к специальным онлайн-курсам интенсивной подготовки по основным предметам. Курсы разработаны на собственной образовательной платформе МТС Smart University и представляют из себя серию вебинаров: 8 по математике и русскому языку и 12 по английскому языку.

Преподавателями на интенсивах выступают опытные педагоги с многолетним стажем, программа разработана ведущими экспертами ЕГЭ и ОГЭ и соответствует реальным экзаменационным заданиям и требованиям Федерального института педагогических измерений. Занятия проходят в интерактивной форме: ученики могут задавать вопросы и акцентировать внимание преподавателя на сложных темах. Дополнительно вебинары транслируются на стриминговой платформе WASD.TV, там же можно посмотреть записи уже вышедших занятий.

«Эффективность нашей программы подготовки к ЕГЭ доказана результатами: средний балл выпускников Smart University за ЕГЭ в прошлом учебном году составил 83 балла, а средняя оценка за ОГЭ — отлично. Поэтому мы уверены, что курсы, которые мы сделали общедоступными, будут полезны школьникам для подготовки к экзаменам», – рассказал руководитель Smart University Ярослав Смирнов.

Smart University — это сервис МТС для дистанционного образования, на базе которого осуществляются индивидуальные и групповые занятия для учеников 5-11 классов по русскому, математике и английскому языку, а также для взрослых – по английскому языку. Обучение проходит на цифровой платформе через мобильное приложение или сайт сервиса.

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