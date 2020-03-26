Сергей Степашин, экс-премьер: Победили терроризм - победим и вирус
- Сергей Вадимович, сегодня, прежде всего, давайте, наверное, вспомним самые тяжелые испытания, которые России пришлось пережить за два минувшие десятилетия...
- Ну, а почему не вспомнить... Тем более, - то, что было 20 лет назад, знаю не понаслышке, как ты понимаешь. Потому что Владимир Путин - прежде, чем пошёл в президенты, сначала меня сменил на посту премьер-министра. (9 августа 1999-го. - А.Г.)
И самый большой и тяжелый вызов тогда был - это терроризм на Северном Кавказе. Эта беда потом пришла и в Москву, и в Краснодар, и в Волгоград, и в другие города.
\И первое, что удалось сделать, причем достаточно решительно, в сравнении с тем, что у нас произошло в 1994-м - 1995 годах, в той войне, в которой я сам участвовал, - это навести порядок.
Так что - вызов тогда был не менее страшный и серьезный, чем, скажем, эта пандемия, которая сегодня захватила весь мир.
- Итак - 20 лет Путина...
- Во-первых, хочу поздравить президента. Это были интересные, сильные, мощные выборы, демократические, где он раскрыл и свой характер, и себя лично. И его народ узнал, за него проголосовал.
26 марта - 20 лет, как Владимир Путин первый раз был избран президентом. Сергей Степашин: «Победили терроризм - победим и вирус»
Это было все по-честному. Я не слышал даже ни одного слова от оппозиции, что это было не так, если ты помнишь.
- Да.
- А сегодня, ну что ж, это - жизнь. Эта зараза - коронавирус - пришла к нам не из наших краев, что называется. Мы достаточно достойно, считаю, ее встретили, если брать статистику.
Мне вчера - в обращении президента - понравились не только конкретные меры. Государство, слава Богу, научилось из кризисов 1998-го и 2008-го, 2014-го выходить достойно.
- В 1998-м - это дефолт, это инфляция. В 2008-м - нападение Грузии на Абхазию, в 2014-м - события на Украине...
- Да. Но - вернёмся к выступлению президента. Прежде всего, обращает на себя внимание и сама тональность обращения.
Никакой паники, никакой истерики. Спокойное обращение к своим согражданам, своим земляками. Землякам - с точки зрения не города Петербурга, конечно, а - нашей страны. Надеюсь, что все будет нормально.
- Сколько мы потеряли от терроризма? От той же чеченской войны – от первой, от второй. Речь шла, по-моему, более чем о десятке тысяч человек.
- Военнослужащих погибло – около 5 тысяч. Что касается гражданского населения, честно говоря, честной статистики нет. То, что это зашкаливает за 10 тысяч, - тоже совершенно понятно. Тем более, по сути дела, это было мирное время. И это было в нашей стране. И это было в XXI веке.
- Если сравнивать те войны... И - вот нынешние какие-то потери - в связи с эпидемиями.
- Пока, к счастью, каких-то серьезных потерь мы не видим.
Дело в том, что мы еще не познали, что же это такое на самом деле. Я не врач, но я понимаю, что это - новая зараза, с которой придется, видимо, какое-то время жить и бороться. Как с гриппом в свое время, как с другими болячками...
Ведь у нас еще 50-60 лет назад, ну, - 70-80 - пневмонию, в принципе, не лечили. Люди умирали от нее. Сейчас она лечится за 10-15 дней.
Так что, преодолеем и коронавирус. Будем сильнее.
Надеемся на это.
- Вы так уверенно говорите об этом...
- Я вспоминаю, когда мы проходили все эти кризисы, 1991 год, 1996-й, 1998-й...
Дикая инфляция. Обеднение огромного количества людей. Неверие власти и в завтрашний день, и так далее. Но мы всегда говорили: мы должны из кризиса выйти сильнее и лучше.
Я думаю, и из нынешнего кризиса мы тоже выйдем сильнее, лучше и, в хорошем смысле, - новой страной.
- Вы Путина знаете по Питеру, когда он еще просто был в одном с вами дружеском кругу, у него даже был такой псевдоним – «Штази».
- Да, его так называли бизнесмены, о которых он теперь беспокоится. (Степашин немного иронизирует.)
- И что в нем - в Путине - такого уж особенного?
- Если одним словом, это сила воли. Он очень сильный внутренне человек. Причем не теряется ни в одной ситуации. Я это видел много раз в своей жизни, в своей работе совместной.
Сила воли – это очень важно для руководителя. Особенно в форс-мажорной ситуации, да и для такой большой страны, как наша.
- Есть любопытная фотография, она сделана, когда Путин уже был президентом. И вы как раз отремонтировали свою дачу. И он спросил: Сереж, как у тебя там? А вы ему сказали: Володь, давай заедем. Я себе так представляю тот разговор. И вы поехали. Вы вдвоем сидите у вас на даче. Он – президент, вы – тогда были в Счетной палате, уже может быть.
- Да, только пришел в палату. Дело в том, что ничего удивительного нет. Он бывал там у меня и раньше, еще до того, как стал президентом. У нас были дружеские отношения. Я считаю, что они и остаются. И это был обыкновенный человеческий поступок. Человек приехал, заехал в гости. Что ж тут особенного?
- Вы выпили, закусили?
- Так, чуть-чуть вина налили, да и все. Нет, он не любитель, ты знаешь, он спортсмен. Он режимщик хороший.
А потом, с такой дикой нагрузкой - куда там выпивать? С ума сойдешь. У нас уже были в стране опыты выпивания.
- Когда 31 декабря 2019-го было 20-летие назначения Путина исполняющим обязанности президента, он собрал узкий круг. В том числе, и вы туда приехали. И вы так засекретились с Владимиром Владимировичем, мне так и не рассказали, что там такое было.
- Нет, действительно, люди встречаются, разговаривают. Зачем выносить?
- Можете по секрету, - только слушателям радио "Комсомольская правда" и только сайту KP.RU.
- Нет, есть понятие человеческой этики. Поэтому - ты уж прости ради Бога. Спроси у президента. Пускай он тебе по секрету и скажет. Ты же задаешь ему вопросы. Чего ты ко мне пристаешь?
- Ясно. Но хотя бы настроение, настрой?
- Когда мы встречаемся, настроение нормальное. Мы же ленинградцы, мы вышли оттуда, из той жизни. Тогда были совсем молодыми. Кто-то о чем-то мечтал, у кого-то получилось, а у кого-то - нет.
А дружба и человеческие отношения – они всегда остаются в жизни. Всегда и во всем.
- Я знаю, что кроме Степашина, Путин зовет в этот так называемый "узкий круг" тех людей, которые уже в Кремле не работают.
- Я тоже не работаю.
- Но он же вас зовет на Послание президента.
- Зовет. Это его право. Слушай, странный вопрос. Он же живой человек. Да, президент. Да, 20 лет - тяжелейшая, сумасшедшая нагрузка, если так можно сказать. Но человек остается человеком в любом случае. Это нормально.
Даже товарищ Сталин к себе на дачу приглашал. Правда, подпаивал, говорят, и слушал, что они говорят про него.
- У Путина того нет.
- Нет.
- Он не сломается? Путин.
- Нет.
- Его же не хотят отпускать. Он снова может пойти - в президенты.
- Времени много до 2024 года. Решение будет принимать он сам. А насчет того, что не сломается, у меня никаких сомнений нет абсолютно.
Гены такие, воспитание такое, школа такая. Родители прошли страшную войну. Выжили и передали любовь к стране.
Это такое заезженное сейчас: ну вот, любить страну…
- Ваша мама что про Путина говорит?
- Ну, она желает ему успехов, удачи. Потому что она видит прямую закономерность. Если у него получается – все будет хорошо в стране.
И, конечно, она очень переживает, что у нас многовато бедных людей. У нее соседка, у которой 15 тысяч рублей пенсия. Она вынуждена подрабатывать волонтером. Мы немножко тоже ей помогаем продовольствием, еще чем-то. Вот за это она беспокоится.
Кстати, это беспокойство общее. Почему и вчера, обращаясь к стране, Путин говорил как раз о тех, кто работает, кто от земли, в том числе и о бедных людях наших. Чтобы поделились с ними, что называется...
- Ясно. А вот ещё некоторые рассуждают, что обращение Путина в связи с коронавирусом, это чуть ли не предвыборный какой-то шаг...
- Да смешно. Все главы государств выступили. Правда, большая часть из них пугала народ войнами и прочим. В отличие от выступлений того же Трампа или Джонсона, той же госпожи Меркель, это было спокойное - просто обращение к людям.
Люди этого ждали, на самом деле. Нельзя же жить в безвоздушном пространстве. У нас же после Чернобыля никто не выступил ни хрена.
- Если вы Путина встретите сегодня или завтра, - что вы ему скажете?
- Здоровья пожелаю.
- Привет президенту, при случае, передайте от «Комсомолки».
- Хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU